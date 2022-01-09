طريقة عمل ماسك طبيعي بمكونات منزلية طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه

يعتبر الشعر عنوان المرأة وهو الذي يظهر جمالها وتتعرض المرأة للعديد من المؤثرات مثل الشمس والتلوث والكيماويات والحرارة مجفف الشعر تفقدها حيوية شعرها مما يؤدي إلى الجفاف والتقصف لذلك يسعون الفتيات والسيدات أصحاب الشعر المجعد والخشن للبحث عن طرق تساعدهم على تنعيم الشعر في المنزل بدون الذهاب إلى صالونات لاستعادة اللمعان والحيوية إلى شعرهم، تابعوا معنا هذا المقال الذي سوف نقدم فيه طرق مختلفة لعمل الماسك لفرد الشعر بدون وجود تموجات وتنعيمه بشكل كبير، فقط تابعي قراءة ما يلي.

كوب من اللبن البقري أو كوب من لبن جوز الهند

أربع قطرات من زيت اللوز الحلو

ملعقة من العسل

نقوم بمزج كوب اللبن مع ملعقة العسل جيدا ووزعيه على شعرك.

نتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسله جيدا.

بياض بيضتين

أربع ملاعق كبيرة من اللبن

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل

موزة متوسطة الحجم وناضجة

قبعة استحمام بلاستيك

نحضر طبق ونخفق به البيض ونقوم بهرس الموز ونمزجهم معا ونضيف إليهم باقي المكونات للحصول على خليط سلس.

نغسل الشعر بالماء الدافئ ونجففه.

نضع الخليط على الشعر ونغطيه بقبعة الاستحمام.

نترك الخليط على الشعر لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء البارد والبلسم المناسب.

نكرر مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مفيدة.

يجب قبل وضع الماسك على الشعر أن يكون الشعر مغسولا بالشامبو وجافا.

يفضل تقسيم الشعر إلى خصل متساوية ونضع الماسك على كل خصلة ونتأكد من تشبع الشعر تماما بالماسك.

يلف الشعر بعده ونغطيه بكيس محكم.

بعد مرور الوقت المحدد نغسل الشعر بالماء الفاتر، وأفضل طريقة هي وضع الرأس تحت الماء مباشرة ونترك الماء يشطف خصلات الشعر.

يغسل الشعر بعدها بالشامبو أو البلسم المناسب ويفضل أن يكون من الأنواع الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية ويكون من الأنواع الخاصة بتنعيم الشعر.

مكونات تحضير ماسك اللبن والعسل لفرد الشعرطريقة تحضير ماسك اللبن والعسل لفرد الشعرمكونات تحضير ماسك البيض واللبن والموزطريقة تحضير ماسك البيض واللبن والموزنصائح نتبعها قبل معالجة الشعر بالماسكات الطبيعية