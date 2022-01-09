لو عندك حليب وسميد اعملي حلى ليالي لبنان” المدلوقة” في البيت أحلى من الجاهزة

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، تعد حلوى ليالي لبنان بالقشطة من ألذ أنواع الحلوى الباردة التي تقدم فى بلاد الشام ويختلف مسماها من بلد لأخر فيطلق عليها أيضا اسم القشطية أو حلوى السميد أو ليالي حلب أو المحلاوية ولكن مع اختلاف مسماها فهي تقدم بنفس طريقة التحضير، وتتميز حلوى ليالي لبنان بأنها سريعة التحضير ومنخفضة التكلفة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة موجودة بكل منزل، فإليكم طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالطريقة الأصلية:

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

هى واحدة من ألذ أنواع الحلوى واشتهرت بها لبانا، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك الكثيرين لا يعرفون الطريقة، لذلك سنقدمها إليكم:

– 5 أكواب حليب.

– 1 كوب سميد ناعم.

– نصف كوب سكر.

– 3 حبات مستكة.

– نصف كوب فستق حلبي.

– ملعقة كبيرة ماء زهر.

– ملعقة كبيرة ماء ورد.

– علبة قشطة.

– مكسرات حسب الرغبة.

مكونات القطر

– 2 كوب سكر.

– كوب ماء.

– ملعقة كبيرة عصير ليمون.

– 2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

فى قدر كبير على النار نضع به الحليب والسميد والسكر ونقلب المكونات باستمرار حتى ذوبان السكر .

عندما يبدأ الخليط فى الغليان نضع حبات المستكة مع التحريك والتقليب المستمر حتى يثقل القوام ويصبح متماسك.

نضف ماء الزهر وماء الورد إلى الخليط ليساعد فى الحصول على قوام تقيل ويعطى مذاق مميز.

عندما نتأكد من الحصول على قوام مناسب ومتماسك نرفع الخليط من على النار.

نضع الخليط فى صينية بيركس ونوزعه جيدا ثم نفرد على وجه الحلوى طبقة من القشطة بشكل متساوي.

نزين الوجه بالفستق الحلبي ويمكن إضافة بعض المكسرات الأخرى حسب الرغبة.

ندخل الصينية الثلاجة حتى تتجمد الحلوى وتتماسك.

عند التقديم نوزع القطر على الحلوى.

فى قدر على النار نضع السكر ونضف عليه الماء مع التقليب المستمر.

نضف عصير الليمون ونترك الخليط يغلى حوالى 6 دقائق للحصول على قوام مناسب ومتماسك.

قبل أن نطفئ على القدر نضف عليه ماء الزهر ثم نطفئ عليه.

يمكن حفظ القدر فى برطمان ليظل صالح للاستخدام عند وقت تقديم الحلوى.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنانطريقة تحضير القطر