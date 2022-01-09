“ناعمة كالقطن”… عجينة البيتزا الإيطالية ب 4 مكونات وطعمها خطير

عجينة البيتزا الإيطالية ب 4 مكونات، اصبح بإمكانك ان تجربي وصفات مميزة من خلال موقعنا ثقفني، حيث نبحث دائما عن اجمل الوصفات التي تحاول سيدات الوطن العربي تقديمها للابناء بشكل دائم، وباعتبار البيتزا واحدة من أكثر المعجنات التي يعشق تناولها الكبار والصغار، نوفر لكم تلك الوصفة الخطيرة والتي يكمن سرها في العجين، وسوف تتمكني في كل مرة من تحضير البيتزا في المنزل دون الحاجة بشرائها من الخارج، ومن ثم تحافظي علي صحة أبناءك وكذلك توفري المال وتقدمي الأفضل والأكثر جودة للأبناء.

عجينة البيتزا الإيطالية ب 4 مكونات

نعرض لكم عجينة البيتزا الإيطالية ب 4 مكونات، والتي تبحث عنها العديد من سيدات الوطن العربي، في محاولات منهم للوصول الي افضل عجينة هشة وقطنية، للحصول علي المطة المميزة للبيتزا في المطاعم الشهيرة، ويمكنكم تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، والمميز بالبيتزا انها لا تتقيد بوصفة معينة، ويمكنكم وضع الحشوات المفضلة لديكم دائما، فقط جهزي العجين بالصورة الصحيحة، أما بالنسبة للحشوات يمكنكم التنويع بها، فالعجين واحد والمختلف هو الحشوات الموضوع علي الوجة، ويمكنك تجربة بيتزا البطاطس الشهية التي يتم بها استبدال البطاطس بدل الدقيق.

مكونات عجينة البيتزا

واليكم المكونات اللازمة لتحضير عجينة البيتزا في البيت، وهي بسيطة وسريعة التحضير فقط تحتاجين الي 10 دقائق لاعداد العجين و 30 ساعة لتمام التخمير ثم الخبز

نصف كيلو دقيق.

ذرة ملح.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب زيت.

معلقة سكر.

معلقة خميرة بودر.

خطوات تحضير البيتزا في المنزل

بعد إن عرضنا لكم مكونات عجيبة البيتزا، نعرض لكم خطوات تحضير البيتزا في المنزل، والتي تحتاج الي وقت وجهد بسيط