طريقة عمل كيكة البرتقال بجيلي البرتقال الفخمة والشهية

كيكة البرتقال بجيلي البرتقال كيكة شهية ولذيذة غاية في الفخامة والطعم يمكن تحضيرها بعدة طرق شهية كما يعد سر نجاح كيكة الجيلي هو تحضير الكيك قبل تحضير الوصفة بيوم والالتزام بخطوات تبريد الكيك حتى تخرج كيكة متماسكه تعلمي معنا طريقه عمل كيكه البرتقال بجيلي البرتقال السهلة تقدم مع كوب المشروبات للضيوف.

طريقة عمل كيكة البرتقال بجيلي برتقال

عدد اربع بيضات.

120 جرام سكر ابيض.

120 جرام دقيق خاص بالحلويات.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر خميرة حلويات.

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

في وعاء عميق نخفق البيض جيدا مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط ويصبح فاتح اللون. يضاف الطحين المخلوط مع المواد الجافة من البيكنج باودر والنشا ثم يضاف بالتدريج فوق مزيج البيض ونقلب بحذر من اسفل إلى اعلي حتى تمتزج كل المكونات ببعضها. نحضر صينية مدهونة أو مغلفة بورق الزبدة مقاس 22 ونسكب فيها الخليط. ندخل صينية الكيك الفرن المسبق تسخينه قبل البدء في عمل الكيكة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة. وعند النضج واحمرار الكيك من اسفل و اعلي تخرج من الفرن تترك حتى تبرد نهائيا ومن الأفضل تركها ليلة كاملة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الشربات …

احضري وعاء ضعي فيه من كوب ماء و كوب سكر ثم يرفع على النار حتى يغلى لمدة 10 دقائق ثم نضيف له عصير نصف ليمونه وبعد يترك حتى يبرد تماما.

بسكين طويلة نقسم الكيكة إلى نصفين ثم نضع النصف الأول في طبق التقديم وتسقى بالشربات.

ثم تحشو بالكريمة شانتيه وتزين بأي نوع مربى مفضل أو فواكه حسب الرغبة.

وبعد ما نضع النصف الأخر من الكيكة ثم تزين بالكريم شانتيه من اعلي وجوانب الكيكة.

ثم تزين من على الوجه بقشر البرتقال بقشر البرتقال المحلى وهذا حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لحين تقديمها.

نحتاج كوب إلا ربع حليب سائل.

ربع كوب سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ربع كوب ماء مثلج.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة تزيين كيكة البرتقالطريقة تحضير الكريم شانتيه

طريقة التحضير..

في وعاء صغير نضع كوب الماء المثلث ثم الجيلاتين ونخلط جيدا حتى يمتص الماء الموجود. على الجانب الأخر نسخن الحليب في إناء علي نار هادئة جدا مع التقليب المستمر دون أن يحترق الحليب حتى نصل إلى نتيجة جيدة للوصفة ثم يرفع من على النار. وبعد يضاف الجيلاتين المختلط بالحليب ونخلط جيدا بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط الكهربائي. ثم نضيف عليهم الفانيليا والسكر ونعود و نخلط مرة اخرى حتى يصبح المزيج كريمي عالي ومتماسك. ونضع الكريم شانتيه في الفريزر ويترك حتى يبرد تماما لمدة 10 دقائق وبذلك يصبح جاهز لتزيين الكيك.

نجهز ظرف جيلي بنكهه البرتقال ويفرغ في وعاء ثم يضاف له كوب ماء مغلي و كوب ماء بارد.

نخلط المزيج جيدا ثم ندخله الثلاجة لمدة 4 ساعات وبذلك يصبح الجيلي جاهز للاستعمال لتزيين وجه الكيك.

طريقة تحضير جيلي البرتقال