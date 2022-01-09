فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالمشبك بسرعة الصاروخ هتلفي أكتر من 7 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك من أبرز الوصفات والطرق التي لا يزال البحث عن خطواتها بشكل مستمر من قبل ربات البيوت حيث أن اللف لورق العنب بطريقة المشبك من أهم ما يجب أن يتم التعرف على خطواتها وكيفية اتباع تلك الخطوات للحصول على المحشي ملفوف سريعا ومدعم بحشوة مميزة وهي التي تعتد ربة المنزل على عملها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نعرض الطريقة المتبعة بالتفصيل والتي من خلالها يسهل اللف لكميات الورق المتوقرة سواء ورق عنب أو ورق كرنب، وبالنسبة لطريقة اللف فهي تعتمد على توفر مشبك الغسيل حيث أنه يعد الأداة الرئيسية للف المحشي في تلك الطريقة.

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك

اللف السريع والمميز لما يتوفر من ورق العنب والكرنب بالمشبك من الطرق السريعة والمنجزة لعمل وصفة شعبية شهيرة بالمطبخ المصري والمطبخ الشرقي والعربي بوجه عام مبدع في عمل كل أصناف المحاشي ولكن وصفة محشي الملفوف من ورق كرنب وورق عنب تعد الوصفة الأكثر طلبات والتي يسهل التحضير السريع لها بالمنزل فقط بطريقة المشبك المتبعة والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل ملفوف متناسق وبالتالي تكون تسويته سريعة، وبالنسبة لأهم الخطوات واجبة الاتباع للف المحشي بتلك الطريقة ما يلي في النقاط القادمة:

الخلطة يتم إعدادها وتكون من الأرز مع الخلطة من الصلصة والتوابل والبهارات والملح مع الشطة والبابريكا.

يتم وضع الورق بقدر به ماء مغلي مع كمون ويسلق الكرنب وورق العنب على حدى.

الخطوة التالية هي أن يتم استعمال المشبك في اللف للورق بعد أن يتم سلقه وتصفيته.

بدأ التقسيم للورق لقطع صغيرة وبعدها يتم توزيع الحشوة وبدء اللف بالاستعانة بالمشبك والذي يعتبر من أكثر الوسائل التي تساعد في الحصول على أصابع محشي ورق العنب وأصابع الملفوف متناسقة وبحجم متساوي وهذا يسرع من المرحلة التي تتم فيها التسوية لنوعي المحشي بطريقة معتادة وعلى نار هادئة باستعمال أي نوع مرقة.

الطريقة من أسرع الطرق المساعدة في إنجاز عمل الملفوف.

خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمشبك