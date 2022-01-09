وداعا لشراء الزبدة بعد الآن.. طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت بكوب حليب بنفس طعم الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت من أهم الطرق التي تتساءل عنها ربات البيوت مع البحث الدائم عن الوصفة الأصلية لعمل أفضل نوع من أنواع الزبد بالطريقة التي تصنع بها بالقرى والمناطق الريفية والتي تبدع في عمل تلك الوصفات المميزة لأفضل مكونات من الدهون، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها يصنع الزبد الفلاحي في المنزل فهذا ما سنقوم بوصفه عبر الفقرات القادمة حيث أن الزبد الفلاحي أفضل بكثير من حيث مكوناته الغذائية المميزة والتي تغني عن الاستعمال للزبد الصناعي عالي الهدرجة.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت

الطريقة الأصلية لعمل الزبدة الفلاحي في البيت من أكثر طرق التحضير للمكون من النوع الدهني والذي يعتبر أفضل أنواع الدهون التي من الممكن إدخالها بأكلات مميزة وتساعد الزبد الفلاحي في الحصول على المذاق الأفضل لتلك الوجبات المتميزة، ومن خلال ما يلي نوافيكم بعرض أهم المكونات التي تساعد في عمل أفضل نوع زبد فلاحي مميز غني بالفيتامينات والمعادن وعالي الدسم والبروتين.

مكونات عمل الزبد الفلاحي

الزبد الفلاحي بالإمكان أن نقوم بعمله من خلال مقادير بسيطة، وتلك المقادير تعمل على إمدادنا بأفضل نوع من الزبد يسير التحضير ومدة حفظه بالبيت تصل لعام كامل ويسهل استعماله بمختلف الوصفات وأشهى المعجنات والفطار حلو وحادق وفيما يأتي مكونات الوصفة:

لتران من الحليب نوع جاموسي.

زجاجتان فارغتان.

ماء وبه قطع من مكعبات الثلج.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي:

الزبد الفلاحي من اليسير تحضيره من خلال الاعتماد على المقدار السابق من الحليب ومن أهم ما يجب أن ننوه له من خلال تلك الفقرة أن الحليب لا يتم غليه بل يوضع على الفور بزجاجات الماء الفارغة مع الإغلاق التام للزجاجات ومن ثم نحصل على الحليب بدرجة حرارة الغرفة وقد تم تخثره بفل التواجد للبكتيريا من النوع النافع والتي تنشط بالحليب وتحوله لكتل من الحليب المتخثر ويتم فصله بشكل أكبر عن السوائل من خلال الرج، وبعد ذلك لا بد من تمرير كتل الحليب بالثلج حتى تتجمع الدهون وتتحول لزبد طبيعي.