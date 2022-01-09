طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت خطوة بخطوة مثل المطاعم

طريقة عمل شاورما الفراخ من الكلمات التي تتصدر محركات البحث باستمرار، حيث ترغب كل ربات البيوت في عملها في البيت لضمان نظافتها وجودتها، حيث تعتبر الشاورما بشكل عام من الوجبات التي يكثر من تناولها باستمرار من قبل الكبار والصغار، ويتم شرائها جاهزة من المطاعم المخصصة في إعدادها، ويمكن تقديم الشاورما باللحم وبالفراخ، ولكم شاورما الفراخ لقت قبولاً كبيراً من الجميع ويرغبون في تناولها دوماً، ولذلك قررنا أن نطلعكم الآن عن طريقة عمل شاورما الفراخ.

طريقة عمل شاورما الفراخ

الشاورما من الوصفات الرائعة والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وتختلف طرقها عملها وبالرغم من ذلك إلا أن طعمها جنان لا يقاوم، واشتهرت شاورما الفراخ بشكل كبير في المطبخ السوري واشتهرت بعدها في العالم العربي، حيث أنها عبارة عن قطع الدجاج المضاف لها التوابل المختلفة والنكهات التي تزيد من طعمها الخطير.

نصف كيلو صدور دجاج منزوعة الجلد ومقطعة شرائح طولية.

2 فص ثوم كبير مفروم.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة ونصف زيت زيتون.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة بهارات مشكل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح.

في وعاء كبير نضع الزيت وشرائح الدجاج ونقلبهما، ثم نضع الزبادي والثوم المفروم ونقلب.

نضيف الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والبهارات، ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

تغطى الفراخ مع التتبيلة وتوضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل.

نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها القليل من الزيت على نار متوسطة، ونضع الشاورما فيها مع التقليب المستمر حتى تنضج الشاورما تماماً.

تسكب الشاورما في طبق التقديم بجانب خبز الكريب والسلطات والطحينة.

4 كأس دقيق.

3 كأس ماء.

2 ملعقة صغيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

في وعاء نقلب الدقيق مع الملح، ثم ننزل بمقدار الماء بشكل تدريجي ونعجن.

نضيف الزيت ونعجن للحصول على عجينة طرية سائلة قليلاً.

نغطى العجينة وتترك في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وتوضع على نار متوسطة وتدهن بالقليل من الزيت، ونضيف فيها مقدار مغرفة من العجينة ونحركها لتشبه الدائرة.

يترك الكريب دقائق ويقلب على الجانب الأخر لينضج، وتكرر الخطوة لتنتهي كمية العجينة.

المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل خبز الكريب ومكوناته:طريقة التحضير: