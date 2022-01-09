لقمة الباشا.. بلتر حليب وكوب دقيق هاتعملو ألذ حلويات بدون فرن والطعم رهيب

طريقة عمل لقمة الباشا التركية، لقمة الباشا التركية، من أسهل وأسرع أنواع الحلوى التي يمكن تحضيرها فى دقائق بطعم كريمي رائع وشكل جذاب للتقديم فى المناسبات أو العزومات الرمضانية، وتتميز حلوى لقمة القاضي التركية بطبقة غنية بالكريمة وجوز الهند الذي يمنحها مذاق رائع لا يقاوم، فتعرفي على طريقة عمل لقمة الباشا التركية خطوة بخطوة، وقدميها كحلوى مميزة لأفراد أسرتك ولضيوفك وسوف تعجب الجميع ولن تحتاج إلى صرف مبالغ مالية كبيرة.

طريقة عمل لقمة الباشا التركية

لتر من الحليب.

نصف كوب نشا.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

2 ملعقة صغيرة ماء زهر.

مكعب زبدة.

مكونات طبقة الكريمة

3 كيس كريم شانتيه محلى.

نصف كوب حليب.

علبة قشطة.

فانيليا.

مكونات طبقة التزيين

فستق مجروش.

مكسرات حسب الرغبة.

فى قدر نضع الحليب والدقيق والنشا والسكر والفانيليا ونقلبهم على البارد أولا حتى تمتزج المكونات ونتأكد من ذوبان النشا تماما لضمان عدم وجود أي تكتلات.

نرفع الخليط على النار وعندما يسخن قليلا نبدأ فى إضافة باقي المكونات من ماء الزهر وجوز الهند والقشطة والزبدة ونقلب قليلا ثم نتركه حتى يثقل القوام مع التقليب من حين لأخر لنتفادى تكوين أي تكتلات.

عندما يبدأ الخليط فى الغليان ويصبح متماسك نرفعه من على النار.

نحضر صينية مستطيلة تكون مبطنة بالكامل بجوز الهند ليساعد فى سهولة تقطيع الحلوى وإخراجها من الصينية.

نوزع خليط الحلوى فى الصينية ونفرده بشكل متساوي.

نتنظر حتى تبرد الحلوى تماما ثم نوزع طبقة الكريمة على الوجه ونفردها بشكل متساوي.

ندخل الصينية إلى الثلاجة ونتركها حوالى 4 ساعات حتى تتجمد وتصبح متماسكة لتسهيل التقطيع.

نقطع الحلوى إلى مستطيلات ثم نلف كل مستطيل على شكل رول.

نضع رولات الحلوى فى طبق التقديم ونزين الوجه بالفستق أو أي مكسرات حسب الرغبة.

خطوات عمل حلوى لقمة الباشا التركية

تحضير طبقة الكريمة