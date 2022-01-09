حضري كيكة البرتقال المكسيكية بقوام هش وخفيف في المنزل

تعتبر كيكة البرتقال المكسيكية ، من أنواع الكيك المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وتتميز هذه الكعكة بنكهتها المختلفة وطعمها الشهي واللذيذ الذي يعشقه الجميع، ويختلف تحضير هذا النوع من الكيك من مطبخ إلي أخر، ويعتبر هذا النوع من الكيك أفضل ما يقدمه المطبخ المكسيكي، وتبحث العديد من السيدات في الوطن العربي، عن طريقة إعداد كيكة البرتقال في المنزل بخطوات بسيطة، لأنها تحتوي علي فوائد عظيمة لصحة الجسم، بالإضافة إلى طعمها الرائع ورائحتها الجميلة، فهي ألذ وأطيب كيكة يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة البرتقال المكسيكية بمكونات بسيطة في متناول الجميع.

تحتوي هذه الكعكة اللذيذة علي مقادير صحية ومفيدة سوف نذكرها في هذه المقالة وهي كالاتي:-

2 حبة من البرتقال متوسطة الحجم.

كوب ونصف من السكر .

كوب من الزيت النباتي .

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

جناش الشيكولاتة بالبرتقال:-

170 جرام شوكولاتة.

نصف كوب من كريمة الخفق.

معلقة صغيرة من بشر البرتقال.

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كيكة البرتقال المكسيكية في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-

أولًا نقوم بتقشير البرتقال، ونتخلص من الجزء الأبيض والبذور تماماً، وتقطع فصوص. ثم بعد ذلك في الخلاط الكهربائي، نضع البيض والبرتقال، والسكر والزيت وبشر البرتقال، ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. بعد ذلك نصب الخليط في طبق عميق، ثم نقوم بإضافة الدقيق وبكينج بودر ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. ثم نصب الخليط في قالب مدهون بالزيت، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دقيقة. وعند تمام النضج نختبر النضج بعود خشبي، وعند الانتهاء نطفئ النار ونخرجها وتسقي بعصير البرتقال. لعمل الجناش في حلة على النار، نضع الشوكولاتة والكريمة وبشر البرتقال ونقلب جيداً حتى تذوب تماماً. بعد ذلك يترك الخليط ليبرد تماماً، ثم نقوم بعمل خطوط حلزونية على الكيكة، وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-