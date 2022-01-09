طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بخطوات بسيطة وسهلة في 30 دقيقة فقط

طريقة عمل كيكة البرتقال من الكلمات التي تبحث عنها ربات البيوت باستمرار، لكونها أفضل وأشهى أنواع الكيكة بالإضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث يمكن أن تعتمد عليها الأمهات في وجبة الإفطار حيث تقدمها لأطفالها بجانب كوب اللبن أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، وبما أننا في فصل الشتاء يكثر من تناول الكيك وأنواع السناكس المختلفة مع المشروبات الساخنة، ونقدم لكم الآن طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

عادة ما يرفض الأطفال تناول البرتقال وتحتار الامهات في معرفة الحيل المختلفة لكي تجعلهم يستفيدون من فوائده العظيمة، وتعتبر كيكة البرتقال من الوصفات الطيبة ذات الطعم الرائع والتي تصنع من عصير البرتقال الفريش الغني بالعناصر الغذائية، وليس هذا فقط بل تحتوي على مكونات أخرى مفيدة للجسم، ومن خلال 30 دقيقة فقط ستحصلين على أشهى وألذ صينية كيك بالبرتقال فتابعونا.

3 كأس دقيق.

كأس ونصف سكر.

كأس إلا ربع سمن.

كأس ونصف برتقال.

3 حبات بيض.

كيس فانيليا.

كيس بكينج بودر.

رشة ملح.

في وعاء نفصل بياض البيض، ونقوم بخفقه مع السكر والفانيليا من خلال المضرب الكهربائي.

في وعاء أخر نخفق صفار البيض مع السمن وعصير البرتقال حتى تتجانس المكونات جيداً.

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء، ونضيف عليها خليط البياض ونقلب برفق جيداً.

ثم ننزل بخليط صفار البيض والسمن ونقلب من خلال ملعقة في اتجاه واحد.

نحضر صينية متوسطة وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق، ويسكب فيها خليط الكيكة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة فقط لتنضج تماماً.

نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقطع الكيكة وتقدم بالهناء والشفاء.

البرتقال غني بفيتامين سي الذي بدوره يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يحتوي على فيتامين ج الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الامراض المزمنة.

يحمي من الإمساك لأنه غني بالألياف الغذائية التي تحفز العصارة الهاضمة في الجهاز الهضمي.

يحافظ على صحة الجلد والعيون ويمنع علامات الشيخوخة.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه غني بالبوتاسيوم.

الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على فيتامين ج المضاد للأكسدة.

المكونات:طريقة التحضير:فوائد البرتقال: