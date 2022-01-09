كنز ربانى لإزالة شعر العانة وشعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا

تتمنى كل فتاة أن تودع شعر الجسم الزائد نهائياً، والحصول على بشرة بيضاء وناعمة، لذا وصفة النشا للتخلص من شعر الجسم الزائد من أفضل الوصفات التى تساعدك على التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائى، كما أن النشا مبيض رهيب للجسم، يعطيك بشرة بيضاء ونقية، وخاصة أن الفتيات يعانن من الكريمات الكيميائية لإزالة الشعر الزائد، والتى تسبب مشاكل فى البشرة وحساسية من كثرة الإستخدام.

طريقة التخلص من الشعر الزائد بالنشا

يمكنك من خلال مكون النشا توديع الشعر الزائد من جذوره تماماً، ويعطيك بشرة بيضاء تساعدك على عدم الازعاج كل مرة من مشكلة الشعر الزائد بالجسم، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور القادمة أفضل وصفة طبيعية بالنشا تساعدك على التخلص من مشكلة الشعر وكذلك معالجة البشرة من أى أماكن داكنة بسبب استخدام الكريمات الكيميائية التى تسبب تلف البشرة من كثرة الاستخدام، كما إنها وصفة طبيعية لا يدخل فى تركيبها أى مواد كيميائية.

مكونات خلطة الفازلين والنشا للتخلص من شعر الجسم الزائد

معظم مكونات الوصفة طبيعية وغير مكلفة ومتواجدة داخل معظم المنازل، كما إنها تمنحك نتائج مذهلة وسريعة وتقضى على الشعر الزائد وأى لون غير مرغوب فيه داخل الجسم، ونحتاج إلى توفير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبيعى.

وأيضًا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

وكذلك ملعقة صغيرة من مكون الدقيق.

ملعقة من عصير الليمون.

كمية من ماء الورد.

ملعقة من بودرة الترمس.

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خطوات تحضير خلطة الفازلين والنشا

النشا من أفضل المكونات الطبيعية التى تساعد على تنظيف وتبييض بشرة الجسم بالكامل، ويدخل فى العديد من الوصفات، كما أن باقى المكونات التى يتم إضافتها للخلطة طبيعية وتساعد على التخلص من شعر الجسم، لذا سنوضح الخطوات التي لابد من إتباعها: