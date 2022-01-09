وصفات هندية سهلة لتطويل وتكثيف الشعر بكل سهولة وفي وقت قليل

تهتم السيدات ويكون الاهتمام الأول لهن هو الشعر، فكل سيدة أو بنت تريد أن تمتلك شعر ذات طول كبير ونعومة رائعة، وذلك لأن الشعر هو رمز الأنوثة، فإذا كان الشعر مجعد فتبحث كل سيدة عن وصفات لفرد الشعر، ومن أفضل طرق فرد الشعر تكون باستخدام النشا، ومن بين ما تريده السيدات والبنات هو الشعر الكثيف، وسوف نتعرف الآن على طرق ووصفات مختلفة لفرد وتطويل الشعر وتكثيفه.

3 وصفات مختلفة لفرد الشعر وتكثيفه باستخدام النشا

النشا من أفضل المكونات التي تستخدم لفرد الشعر المجعد، ومن مميزاتها أنها لا رائحة لها، ويوجد أكثر من طريقة مختلفة لاستخدام النشا في عملية فرد الشعر، وهي

تكثيف وتطويل الشعر باستخدام النشا مع الماء

من أبسط الخطوات المعروفة في غرد الشعر ومكوناتها قليلة.

ماء

نشا

يتم مزج 4 ملعقة من النشا مع كمية ليست بكثيرة من الماء بدرجة حرارة الصنبور البارد.

يضاف للخليط ماء ساخن، ويتم التقليب حتى الحصول على قوام متماسك وكريمي.

يغسل الشعر بالطريقة المعتادة باستخدام الماء وما تفضلين من أنواع الشامبو.

يتم تدليك الشعر بقليل من أي نوع من أنواع الزيوت.

يترك الشعر ليجف قليًا فقط، ويكون به شيء من الرطوبة.

يوضع الخليط المكون من النشا مع الماء على الشعر، وذلك بعد تقسيمه لسهولة وضع الخليط.

يتم تسريح الشعر بالمشط.

يُلف الشعر في فوطة، ويترك لمدة 60 دقيقة.

يغسل الشعر جيدًا.

بعد ذلك يتم تسريح الشعر وعدم استخدام المجفف الكهربائي.

طريقة التحضيرفرد وزيادة حجم الشعر بالنشا والعسل

يوجد طريقة أخرى بمكونات مختلفة عن الطريقة الأولى، وتعمل أيضًا على فرد الشعر وإعطائه لمعان ونعومة، ويمكن تجربتها لمعرفة نتيجتها، وهذه الطريقة تفاصيلها كالآتي

نشا.

زيت جوز هند.

عسل أبيض.

يتم خلط النشا مه الزيت ويمكن استبدال زيت جوز الهند بزيت ذرة إذا كان غير متوفر.

نضعها في علبة مع تحريكها حتى تتجانس المكونات.

إضافة العسل إلى باقي المكونات بالعلبة.

يوضع الخليط على الشعر بالكامل.

ترك الشعر لمدة 60 دقيقة، ولا تقل المدة عن ذلك لإعطاء نتيجة مرضية.

يغسل الشعر بالشامبو المفضل والماء.

يجفف برفق باستخدام المنشفة.

طريقة التحضير

عليكِ تجربة إحدى هذه الطرق لفرد الشعر المجعد وتنعيمة بصورة طبيعية دون استخدام أو اللجوء للكيماويات التي تضر بالشعر.