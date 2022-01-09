كفئيهم وحضريها بكل سهولة في المنزل شيكولاتة باونتي

الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي، وذلك لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز يحبه الكبار والصغار من أفراد الأسرة، وذلك ما جعل البحث يتزايد بشكل كبير على كيفية تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بأسعار لا تتناسب مع كثير من الفئات، كما أن الكثير من الأمهات يحرصون على تحضير مثل هذه المأكولات والحلوى بأنفسهم حفاظا على صحة وسلامة الأبناء خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد التي تستوجب الحرص على نظافة وأمان المأكولات التي يتناولها كل شخص، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف معكم على طريقة تحضيرها في المنزل من خلال الخطوات بشكل مفصل.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

تعد شيكولاتة باونتي من أكثر أنواع الحلوى التي اشتهرت بشكل كبير في كثير من البلاد العربية، وذلك لمذاقها المميز الذي لا يمكن مقاومته من مختلف الأعمار، وليس الصغار فقط، ولهذا سنقدم لكم من خلال السطور القادمة مجموعة المكونات التي يتم تحضيرها هذه الحلوى من خلالها، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عبوة مناسبة من الحليب.

مقدار نصف كيلو من الشيكولاتة.

مقدار قليل من النشا.

رشة ملح صغيرة.

مقدار 4 أكواب متوسطة من جوز الهند.

طريقة التحضير

تعلمي صنع الشيكولاتة الباونتي لأسرتك بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في كلا من: