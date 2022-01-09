كفئيهم وحضريها بكل سهولة في المنزل شيكولاتة باونتي

الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي، وذلك لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز يحبه الكبار والصغار من أفراد الأسرة، وذلك ما جعل البحث يتزايد بشكل كبير على كيفية تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بأسعار لا تتناسب مع كثير من الفئات، كما أن الكثير من الأمهات يحرصون على تحضير مثل هذه المأكولات والحلوى بأنفسهم حفاظا على صحة وسلامة الأبناء خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد التي تستوجب الحرص على نظافة وأمان المأكولات التي يتناولها كل شخص، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف معكم على طريقة تحضيرها في المنزل من خلال الخطوات بشكل مفصل.طريقة عمل شيكولاتة باونتي
تعد شيكولاتة باونتي من أكثر أنواع الحلوى التي اشتهرت بشكل كبير في كثير من البلاد العربية، وذلك لمذاقها المميز الذي لا يمكن مقاومته من مختلف الأعمار، وليس الصغار فقط، ولهذا سنقدم لكم من خلال السطور القادمة مجموعة المكونات التي يتم تحضيرها هذه الحلوى من خلالها، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:
- عبوة مناسبة من الحليب.
- مقدار نصف كيلو من الشيكولاتة.
- مقدار قليل من النشا.
- رشة ملح صغيرة.
- مقدار 4 أكواب متوسطة من جوز الهند.
تعلمي صنع الشيكولاتة الباونتي لأسرتك بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في كلا من:
- نحضر أولا وعاء مناسب لتجهيز الوصفة ثم نضع به كلا من الحليب والنشا والملح بالإضافة إلى جوز الهند، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع هذه العجينة على هيئة مستطيلات حتى نكمل الكمية بالكامل، ثم نقوم برصها داخل صينية مدهونة من قبل بقليل من الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية داخل الثلاجة حتى تتماسك هذه العجينة.
- على الجانب الآخر نقوم بتجهيز الشيكولاتة، وذلك من خلال عمل إحضار ماء ساخن على النار نضع فوقه في إناء آخر الشيكولاتة، ونستمر في تقليب الشيكولاتة حتى تصبح ذات قوام خفيف.
- بعد ذلك نقوم بدهن قطع الباونتي بتلك الشيكولاتة المذابة، ورصها مرة أخرى في الصينية، وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإدخالها مرة ثانية في الثلاجة حتى تتجمد الشيكولاتة الباونتي، ومن ثم يمكنك تقديمها لأسرتك.
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الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي، وذلك لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز يحبه الكبار والصغار من أفراد الأسرة، وذلك ما جعل البحث يتزايد بشكل كبير على كيفية تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بأسعار لا تتناسب مع كثير من الفئات، كما أن الكثير من الأمهات يحرصون على تحضير مثل هذه المأكولات والحلوى بأنفسهم حفاظا على صحة وسلامة الأبناء خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد التي تستوجب الحرص على نظافة وأمان المأكولات التي يتناولها كل شخص، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف معكم على طريقة تحضيرها في المنزل من خلال الخطوات بشكل مفصل.طريقة عمل شيكولاتة باونتي
تعد شيكولاتة باونتي من أكثر أنواع الحلوى التي اشتهرت بشكل كبير في كثير من البلاد العربية، وذلك لمذاقها المميز الذي لا يمكن مقاومته من مختلف الأعمار، وليس الصغار فقط، ولهذا سنقدم لكم من خلال السطور القادمة مجموعة المكونات التي يتم تحضيرها هذه الحلوى من خلالها، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:
- عبوة مناسبة من الحليب.
- مقدار نصف كيلو من الشيكولاتة.
- مقدار قليل من النشا.
- رشة ملح صغيرة.
- مقدار 4 أكواب متوسطة من جوز الهند.
تعلمي صنع الشيكولاتة الباونتي لأسرتك بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في كلا من:
- نحضر أولا وعاء مناسب لتجهيز الوصفة ثم نضع به كلا من الحليب والنشا والملح بالإضافة إلى جوز الهند، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع هذه العجينة على هيئة مستطيلات حتى نكمل الكمية بالكامل، ثم نقوم برصها داخل صينية مدهونة من قبل بقليل من الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية داخل الثلاجة حتى تتماسك هذه العجينة.
- على الجانب الآخر نقوم بتجهيز الشيكولاتة، وذلك من خلال عمل إحضار ماء ساخن على النار نضع فوقه في إناء آخر الشيكولاتة، ونستمر في تقليب الشيكولاتة حتى تصبح ذات قوام خفيف.
- بعد ذلك نقوم بدهن قطع الباونتي بتلك الشيكولاتة المذابة، ورصها مرة أخرى في الصينية، وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإدخالها مرة ثانية في الثلاجة حتى تتجمد الشيكولاتة الباونتي، ومن ثم يمكنك تقديمها لأسرتك.