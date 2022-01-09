حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 10 كيلو في دقائق بدون تعب أو مجهود

الثوم يعد نوع من النباتات والثمار التي تعتبر من أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على وجبات الطعام التي تحتاج إلى الثوم بطعم ومذاق مميز وتعتبر الطرق المختلفة الاي من الممكن لنا أن نقوم من خلالها بالتقشير للثوم فهي تعد طرق سريعة نتناول بعضها في إطار مقالنا حيث تعتبر الطرق البسيطة على الرغم من كونها سهلة لتقشير الثوم إلا أنها تعتبر من الطرق السريعة جدا والتي لها دور في التقشير السريع للثوم ومن خلال الفقرات الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطرق المميزة للتقشير السريع للثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن نقوم بالتقشير وبمنتهى السرعة للثوم هي التي تعتمد على وسائل أو أدوات بسيطة، وبالنسبة لأفضل الطرق التي نستطيع من خلالها أن نقوم بتقشير فصوص الثوم بدون سكين تعد طرق بسيطة تكون في حاجة فقط لاستعمال كمية من الماء حال التقشير بتلك الطريقة، أو استعمال أكياس التفريز أو استعمال ملعقة وكل تلك الطرق تعد ممتازة للحصول على الثوم مقشر بسهولة وبسرعة.

تقشير الثوم بسرعة بكيس بلاستيك

من الطرق البسيطة جدا والتي تكون ممتازة في حال الرغبة في الحصول على الثوم مقشر بسرعة وبكميات كبيرة ومن الممكن أيضا الاعتماد عليها في حال الرغبة في عمل بودرة الثوم أو عمل الوصفات التي تتطلب كمية ثوم كبيرة وخطوت الطريقة تكون كما يلي:

خطوات التقشير بالكيس

الكيس من الممكن استعماله من خلال الآتي:

الخطوة الأولى هي التفكيك للثوم.

بعد ذلك يتم وضعه بالكيس البلاستيك.

إغلاق الكيس جيدا.

بعد ذلك يتم استخدام مطرقة أو الهون في الطرق بشكل خفيف على الكيس المحتوي على الثوم.

بعد ذلك يسهل نزع القشر من فصوص الثوم.

طريقة الملعقة لتقشير الثوم

من أفضل الطرق التي يسهل من خلالها التقشير بمنتهى السرعة للثوم حيث يمكننا الاعتماد على القليل من الماء والملعقة ننقع فيه الثوم ومن ثم يتم استخراج فصوص الثوم وهذا لتقشيرها ونجدها تنزلق بسهولة من الثوم.