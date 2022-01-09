طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب في المنزل

القرص الطرية من أجمل أنواع الأقراص التي يحبها بعض الناس ويأكلونها في وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة لأنها مذاق مميز ورائع ويمكن حشوها بعدة طرق مختلفة كالجبن والمربى لذا في هذا المقال سنعرض لكم كيفية صنع قرص زبادي ناعم، كما يجب الإشارة أن القرص الطرية سهلة للغاية في التحضير كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة بدون مجهود والحصول على طعم لذيذ للغاية.

خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

٢٣ جرام من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

٢٠ جرام من مسحوق السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١١٠ جرام من السمنة البلدي.

كأس صغير من زيت الذرة.

٤٠٠ جرام لبن رايب