طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب في المنزل

القرص الطرية من أجمل أنواع الأقراص التي يحبها بعض الناس ويأكلونها في وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة لأنها مذاق مميز ورائع ويمكن حشوها بعدة طرق مختلفة كالجبن والمربى لذا في هذا المقال سنعرض لكم كيفية صنع قرص زبادي ناعم، كما يجب الإشارة أن القرص الطرية سهلة للغاية في التحضير كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة بدون مجهود والحصول على طعم لذيذ للغاية.مقادير عمل القرص الطرية الفلاحي
- خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ٢٣ جرام من الخميرة البودر.
- نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ٢٠ جرام من مسحوق السكر الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ١١٠ جرام من السمنة البلدي.
- كأس صغير من زيت الذرة.
- ٤٠٠ جرام لبن رايب
- تُسكب كمية السمن في وعاء مُسخن ثم يُسخن لمدة ثلاث دقائق حتى يذوب السمن.
- اتركي الدهن لفترة حتى يهدأ ثم أضيفي كمية زيت الذرة وقلبي.
- ضعي كمية الطحين في وعاء الخلط ثم أضيفي الدهن والخميرة والسكر والبيكنج بودر ومزيج الملح ثم قلبي المكونات جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعمًا.
- قومي بوضع اللبن الرائب فوق الخليط السابق ثم اعجن جميع المكونات معًا لفترة كافية من الوقت حتى تحصل على عجينة ناعمة وسلسة يسهل تشكيلها.
- توضع العجينة في وعاء ثم تغطى بقطعة قماش نظيفة وتترك لمدة 120 دقيقة حتى تتخمر وتتضاعف في الحجم.
- نحضر صينية خبز ثم نرش عليها القليل من زيت الذرة ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية ثم نلفي العجينة حتى تبدو وكأنها دوائر.
- ضعي دوائر العجين على صينية الخبز المجهزة، لكن اتركي مسافة صغيرة بين العجينة، ثم ضعي قطعة قماش نظيفة فوقها ثم ضعي صينية الخبز جانبًا لمدة 60 دقيقة حتى تتخمر مرة أخرى وتصبح هشة ولينة.
- شغل الفرن لمدة خمس دقائق قبل خبز الفطيرة حتى تصبح ساخنة.
- ثم نضع صينية خبز فيها ونتركها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج القرص الطري ويصبح لونه بنياً ذهبياً.
- اترك القرص الطري ليبرد قليلًا ثم ضعه في وعاء التقديم حتى يصبح القرص اللين بالزبادي جاهزًا للاستخدام.
الوسوم
القرص الطرية من أجمل أنواع الأقراص التي يحبها بعض الناس ويأكلونها في وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة لأنها مذاق مميز ورائع ويمكن حشوها بعدة طرق مختلفة كالجبن والمربى لذا في هذا المقال سنعرض لكم كيفية صنع قرص زبادي ناعم، كما يجب الإشارة أن القرص الطرية سهلة للغاية في التحضير كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة بدون مجهود والحصول على طعم لذيذ للغاية.مقادير عمل القرص الطرية الفلاحي
- خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ٢٣ جرام من الخميرة البودر.
- نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ٢٠ جرام من مسحوق السكر الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ١١٠ جرام من السمنة البلدي.
- كأس صغير من زيت الذرة.
- ٤٠٠ جرام لبن رايب
- تُسكب كمية السمن في وعاء مُسخن ثم يُسخن لمدة ثلاث دقائق حتى يذوب السمن.
- اتركي الدهن لفترة حتى يهدأ ثم أضيفي كمية زيت الذرة وقلبي.
- ضعي كمية الطحين في وعاء الخلط ثم أضيفي الدهن والخميرة والسكر والبيكنج بودر ومزيج الملح ثم قلبي المكونات جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعمًا.
- قومي بوضع اللبن الرائب فوق الخليط السابق ثم اعجن جميع المكونات معًا لفترة كافية من الوقت حتى تحصل على عجينة ناعمة وسلسة يسهل تشكيلها.
- توضع العجينة في وعاء ثم تغطى بقطعة قماش نظيفة وتترك لمدة 120 دقيقة حتى تتخمر وتتضاعف في الحجم.
- نحضر صينية خبز ثم نرش عليها القليل من زيت الذرة ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية ثم نلفي العجينة حتى تبدو وكأنها دوائر.
- ضعي دوائر العجين على صينية الخبز المجهزة، لكن اتركي مسافة صغيرة بين العجينة، ثم ضعي قطعة قماش نظيفة فوقها ثم ضعي صينية الخبز جانبًا لمدة 60 دقيقة حتى تتخمر مرة أخرى وتصبح هشة ولينة.
- شغل الفرن لمدة خمس دقائق قبل خبز الفطيرة حتى تصبح ساخنة.
- ثم نضع صينية خبز فيها ونتركها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج القرص الطري ويصبح لونه بنياً ذهبياً.
- اترك القرص الطري ليبرد قليلًا ثم ضعه في وعاء التقديم حتى يصبح القرص اللين بالزبادي جاهزًا للاستخدام.