في دقيقتين.. تنظيف البط والفراخ من الريش بمكون سحري في مطبخك والتخلص من الزفارة نهائيا

عملية تنظيف الريش من البط والدجاج تستغرق وقتا طويلا ‏وحتى عندما نقوم بتنظيف الدواجن في الخارج تبقى بعض الأشياء الصغيرة ‏مثل الريش وبعض الأشياء الأخرى التي تبقى عالقة مع الدجاج أو البط ويكون التخلص منها يحتاج وقتا طويلا إلى حد الماء خصوصا أنها صغيرة والتعامل معها يكون صعب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها التخلص من الريش الصغير الموجود في البط والفراخ دون أن نستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت ‏نقوم بتنظيف فيها حتى تكون جاهزة للطهي.

طريقة التخلص من الشعر بواسطة اللهب

توجد الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الشعر الصغير الموجود في البط والدجاج ‏ولكن من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن طريقة تنظيف الدجاج والبطاطس من الريش الصغير بواسطة اللهب وهذه الطريقة هي:

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