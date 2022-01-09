في دقيقتين.. تنظيف البط والفراخ من الريش بمكون سحري في مطبخك والتخلص من الزفارة نهائيا

عملية تنظيف الريش من البط والدجاج تستغرق وقتا طويلا وحتى عندما نقوم بتنظيف الدواجن في الخارج تبقى بعض الأشياء الصغيرة مثل الريش وبعض الأشياء الأخرى التي تبقى عالقة مع الدجاج أو البط ويكون التخلص منها يحتاج وقتا طويلا إلى حد الماء خصوصا أنها صغيرة والتعامل معها يكون صعب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها التخلص من الريش الصغير الموجود في البط والفراخ دون أن نستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت نقوم بتنظيف فيها حتى تكون جاهزة للطهي.طريقة التخلص من الشعر بواسطة اللهب
توجد الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الشعر الصغير الموجود في البط والدجاج ولكن من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن طريقة تنظيف الدجاج والبطاطس من الريش الصغير بواسطة اللهب وهذه الطريقة هي:
- بعد ازالة الشعر الكثيف الموجود على جسم البطة أو الدجاج نقوم بتنظيفها جيدا من الخارج وإزالة أي عوالق عليها.
- بعد ذلك نترك البطة تقريبا لمدة 1\2 ساعة حتى تجف تماما من الماء.
- نحضر البطة ونقوم بوضع الأماكن التي تحتوي على الشعر الصغير بالقرب من اللهب حتى يعمل لهب على التخلص من هذا الشعر.
- وذلك لأنه يقوم بحرق الشعر الموجود على جسم الدجاجة والتخلص منه والشعر يتطاير مع النار.
بعد ذلك نقوم بغسل الجسم البطرس مع الدجاج مرة أخرى للتخلص من آثار اللهب الموجودة عليه.
- ثم نستخدم الملح والليمون حتى نقوم بتطهير الدجاجة أو البطة من الخارج والتخلص من الروائح الكريهة الموجودة فيها.
- نقوم بتدليك الجسم البط جيدا بواسطة الليمون والملح.
- بعد ذلك نقوم بغسل البطة في الماء في الخطوة الاخيرة وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة حسب الطريقة التي سنقوم بإعداد لها بها.
- الشعر الصغير الذي يكون موجود في البط يسبب مظهرًا غير جميلًا عند وضعه على السفرة تحتوي على قطع صغيرة من الريش لذلك يجب التخلص منها قبل إعداد الطعام حتى لا يكون لها منظر غير محبب أثناء تناول الطعام
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عملية تنظيف الريش من البط والدجاج تستغرق وقتا طويلا وحتى عندما نقوم بتنظيف الدواجن في الخارج تبقى بعض الأشياء الصغيرة مثل الريش وبعض الأشياء الأخرى التي تبقى عالقة مع الدجاج أو البط ويكون التخلص منها يحتاج وقتا طويلا إلى حد الماء خصوصا أنها صغيرة والتعامل معها يكون صعب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها التخلص من الريش الصغير الموجود في البط والفراخ دون أن نستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت نقوم بتنظيف فيها حتى تكون جاهزة للطهي.طريقة التخلص من الشعر بواسطة اللهب
توجد الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الشعر الصغير الموجود في البط والدجاج ولكن من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن طريقة تنظيف الدجاج والبطاطس من الريش الصغير بواسطة اللهب وهذه الطريقة هي:
- بعد ازالة الشعر الكثيف الموجود على جسم البطة أو الدجاج نقوم بتنظيفها جيدا من الخارج وإزالة أي عوالق عليها.
- بعد ذلك نترك البطة تقريبا لمدة 1\2 ساعة حتى تجف تماما من الماء.
- نحضر البطة ونقوم بوضع الأماكن التي تحتوي على الشعر الصغير بالقرب من اللهب حتى يعمل لهب على التخلص من هذا الشعر.
- وذلك لأنه يقوم بحرق الشعر الموجود على جسم الدجاجة والتخلص منه والشعر يتطاير مع النار.
بعد ذلك نقوم بغسل الجسم البطرس مع الدجاج مرة أخرى للتخلص من آثار اللهب الموجودة عليه.
- ثم نستخدم الملح والليمون حتى نقوم بتطهير الدجاجة أو البطة من الخارج والتخلص من الروائح الكريهة الموجودة فيها.
- نقوم بتدليك الجسم البط جيدا بواسطة الليمون والملح.
- بعد ذلك نقوم بغسل البطة في الماء في الخطوة الاخيرة وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة حسب الطريقة التي سنقوم بإعداد لها بها.
- الشعر الصغير الذي يكون موجود في البط يسبب مظهرًا غير جميلًا عند وضعه على السفرة تحتوي على قطع صغيرة من الريش لذلك يجب التخلص منها قبل إعداد الطعام حتى لا يكون لها منظر غير محبب أثناء تناول الطعام