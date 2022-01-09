البغاشة المقرمشة ببيضة واحدة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

البغاشة المقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية لعمل الحلوى لكي تقدمها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها جاهزة من الخارج لضمان جودتها وصحتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضا، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة بجوز الهند والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والبهجة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البغاشة المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة، وبأقل تكلفة.

مكونات البغاشة المقرمشة

تتكون البغاشة المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب دقيق (143 جم).

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

شربات بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البغاشة المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والسمنة المذابة والخل والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة، ثم نلم العجينة.

ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الماء ونعجنها.

بعد ذلك نضيف ملعقة ثانية من الماء ونعجنها، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نتركها ترتاح لمدة 3 دقائق.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالنشا على شكل مستطيل أو مربع.

ثم نحضر قطاعة مخلل استانلس، ثم نقطع بها الفطيرة مربعات.