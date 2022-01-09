طريقة صنع كريم كولاجين طبيعي للتفتيح وشد البشرة في البيت

طريقة صنع كريم كولاجين طبيعي للتفتيح تبحث النساء دوماً عن كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد نظراً لارتفاع أسعار المستحضرات الطبية التي تستخدم في هذا الغرض كما أن بعضها قد يتسبب في إتلاف البشرة بدلاً من معالجتها ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة صنع كولاجين طبيعي للتفتيح وشد الوجه وإزالة التجاعيد، وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

طريقة صنع كريم كولاجين طبيعي

مع التقدم في العمر تبدأ البشرة في الترهل وامتلائها بالخطوط الرفيعة التي تنشأ عنها التجاعيد وهي واحدة من أكثر المشكلات الصعبة التي تواجه السيدات ولهذا يبحثن دوماً عن الوصفات الطبيعية التي تعالج هذه المشكلات وتشد الوجه، والكولاجين هو بروتين طبيعي يتكون في الجسم ويعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها إلا أن مستويات إنتاجه في اليشرة تنخفض مع التقدم في العمر ولهذا تلجأ السيدات إلى الكولاجين الصناعي الذي يكون ذي تكلفة مرتفعة في أغلب الأحيان ولكن البشرة السارة أنه يمكننا استخدام وصفات طبيعية تحل محله وتعالج جميع مشاكل البشرة وتكسبك وجهاً ناضراً يلفت الأنظار، وفيما يلي طريقة إعداد هذه الوصفات في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.

ماسك اللبان الدكر وماء الورد

المكونات:

ماء الورد.

بودرة اللبان الدكر.

ملعقة من الدقيق.

اخلطي ماء الورد مع بودرة اللبان الدكر واتركيه لمدة ليلة كاملة ثم قومي بتصفيته.

ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

انقلي الخليط على النار وقلبيه حتى تحصلي على عجينة طرية ذات قوام شبه متماسك.

افردي الخليط على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

استخدمي إحدى أنواع كريمات الترطيب وافرديه على وجهك.

ولكي تحصلي عن النتائج التي ترغبين فيها عليك استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

حبتان من الأفوكادو

حبتين من الكيوي.

قطعي الأفوكادو والكيوي إلى قطع صغيرة ثم قومي بهرسها جيداً.

افردي المزيج السابق على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ادهني وجهك بأحد أنواع كريمات الترطيب بعد غسل الوجه وتجفيفه جيداً

ولكي تحصلي على نتائج فعالة عليك تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

طريقة التحضيروصفة الأفوكادو والكيويطريقة الإعداد