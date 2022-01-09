صاروخ التفتيح الفوري.. كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع السوداء في 3 أيام

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة من أهم الكريمات وألطفها على البشرة وأفضل الخلطات الطبيعية من حيث التأثير الجيد على الجلد وتعتبر وصفة طبيعية من الكريم ميبو مع النشا من بين أهم ما يمكن تطبيقه على البشرة للحصول على الملمس الناعم مع الأثر التبييضي الفائق لأي وصفة أخرى ومن المعروف أن الكريم ميبو من بين أقوى الكريمات المجددة للجلد، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب إدخاله بالوصفة من مكونات تساعد في التعزيز من أثر الخليط على البشرة مع بيان الطريقة المتبعة لتطبيق كريم ميبو والنشا على البشرة.

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

من الممكن تطبيق الكريم بشكل يومي بعد تركيبه بشكل طبيعي حيث تعتبر الخلطة من بين أكثر التركيبات الطبيعية والتي لها دور في حماية البشرة ووقايتها من التعرض للجفاف أو التقشر كما أن تطبيق خليط ميبو مع القليل من النشا ومقادير طبيعية أخرى فهذا ما يعمل على تعزيز قدرة خلايا الجلد على أن تتخلص من الخلايا السطحية الميتة ومن الممكن القيام بالتحضير لتركيبة الخليط المبيضة والفعالة من خلال الاستعانة بالآتي من تلك المكونات القادمة:

مكونات عمل الكريم

لا بد من التوفر لبعض المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نقوم بتركيبها بالاستخدام لمقادير بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من الكريم ميبو.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير للوصفة

الوصفة من الممكن إعدادها سريعا من خلال الاستعانة بوعاء يكون عميق ومن ثم يتم وضع مختلف المكونات مع بعضها البعض للحصول على الخليط متجانس التركيبة وخالي تماما من التكتل وهذا ييسر من التطبيق السريع للوصف على البشرة ويعطي الخليط المتجانس تأثير إيجابي فعال حيث تعتبر الخلطة كريمية ذات أثر مبيض ومجدد لخلايا الجلد ومن الممكن أن يتم استخدام الخليط بشكل يومي مع استعمال طبقة رقيقة منه تكفي لإظهار أثرها المجدد والمبيض للجلد بشكل طبيعي