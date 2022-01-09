طرق ووصفات طبيعية مجربة في تطويل الشعر وتكثيفه.. بدون تقصف وبدون تساقط

طرق ووصفات طبيعية مجربة في تطويل الشعر وتكثيفه، تطويل الشعر وتكثيف رغبة الكثير من السيدات والفتيات، تساقط الشعر من المشكلات التي تزعج العديد من النساء لذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة فعالة لتطويل وتكثيف الشعر في المنزل ويعد الشعر من أهم ما تهتم به المرأة ليكون طويل وكثيف وبدون تساقط، في هذا المقال نسرد لكم طريقة تطويل الشعر وتكثيف.

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تتعدد طرق تطويل الشعر وتكثيف وبطرق مختلفة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

زيت خروع.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

زيت الجاجوبا.

طريقة التحضير

ملحوظة : يجب أن تكون الزيوت بكميات متساوية.

نضع كوب زيت خروع وكوب زيت زيتون وكوب زيت الجوجوبا وكوب زيت جوز الهند في وعاء ونرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى يصل إلى درجة السخونة ثم نقوم بوضع الزيوت في زجاجة، ثم نقوم بتدليك الشعر من هذه الزيوت لمدة ٥ دقائق كل يوم مساء.

المكونات

كوب من الزبادي.

٣ معلاق من العسل الأبيض.

صفار بيضه.

طريقة التحضير

نضع الزبادي والعسل في وعاء ونقلبهم جيداً ثم بعد ذلك نضيف صفار البيضة ونقلب مرة أخرى جيداً حتي يصبح الخليط مثل الكريم.

نضع هذا الخليط على جميع الشعر من الجذور إلى الأطراف ونتركه لمدة ٣ ساعات ثم نقوم بغسل الشغر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر، تستخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

المكونات

جيل الصبار.

عصير ليمون.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نضع جيل الصبار وعصير الليمون وزيت جوز الهند في وعاء ونقلب جيداً ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ.