طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت.. ابتكار رائع وحلى لا مثيل له خصوصا في برد الشتاء

طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت، الكيكة وجبة لذيذة يمكن أن تكون وجبة إفطار لذيذة وخفيفة، كيكة البسبوسة مختلفة وطعمها لذيذ ويعشقها الكثير من الرجال والنساء وخصوصاً الأطفال، لا يعرفها الكثير ولكنها جميلة وطريقتها سهلة وبسيطة، وهناك البعض يذهبون لشرائها من فرن المخبوزات، ولكن معنا وفي هذا المقال نقدم لكم أبسط طريقة لعمل كيكة البسبوسة بكل سهولة.

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أسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة

المكونات

كوب ونصف سميد البسبوسة.

كوب ونصف دقيق عادي.

كوب ونصف سكر.

كوب إلا ربع جوز الهند.

كوب إلا ربع زيت مع ملعقتان سمنة.

كوب ونصف زبادي.

٤ بيضات.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

فانيليا.

بشر قشر برتقال.

ذرة ملح.

نقوم بنخل الدقيق ثم نضع ذرة الملح به مع البيكنج بودر ويترك جنباً، نقوم بوضع الزيت والسمنة والسكر فى الخلاط الكهربائي ويضرب جيداً ثم نقوم بوضع البيض بيضة تلو الأخرى مع الضرب المستمر ثم نقوم بوضع الزبادي والفانيليا، ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء ونقوم بوضع الدقيق مع التقليب المستمر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع جوز الهند وبشر البرتقال مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة متوسطة السمك لا هي خفيفة ولا ثقيلة ثم نقوم بوضع الخليط فى صينية ممسوحة بالزيت وتوضع في الفرن على درجة حرارة أقل من متوسط حتى تنضج ثم نقوم باختبار الكيكة بوضع سكينة رفيعة أو خلة داخل الكيكة إذا خرجت فارغة بكده تكون نضجت وإذا خرجت غير فارغة تترك حتي تنضج.

بعد أن تنضج نقوم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بوضع جوز الهند على وجه الكيكة ونقوم بسقيها بشربات السكر.

المكونات

كوب سكر.

كوب ماء.

ربع ليمونة.

فانيليا.

ترفع جميع المكونات على نار متوسطة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بسقي الكيكة وبالهنا والشفا.