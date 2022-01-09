أنجح طريقة عمل فتة الشاورما بالأرز.. وصفو الشاورما ووصفة الأرز لأجمل وأطعم طبق بيتي مغذي

أنجح طريقة عمل فتة الشاورما بالأرز، فتة الشاورما بالأرز من الأكلات الشعبية الشهيرة في البلدان العربية والتي يعشقها الكثير من الرجال والنساء في جميع البلدان العربية، ويمكن تناولها في الغداء والعشاء وأيضاً وجبة رائعة في شهر رمضان، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة سهلة ولذيذة لفتة الشاورما بالأرز وفي وقت قليل.

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تتعدد طرق عمل فتة الشاورما وتختلف مكوناتها عن بعضها البعض ونطرح لكم من هذه الطرق المتنوعة فيما يلي.

المكونات

نصف كيلو أرز بسمتي أو أرز أبيض مصري حسب الرغبة.

٢ ملعقة ملح.

نصف كيلو صدور دجاج.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود.

فلفل ألوان.

كوب زبادي.

مرقة دجاج.

بصل مقطع إلى شرائح صغيرة.

توابل خلطة شاورما.

٣ معلاق زيت.

ملعقة سمنة.

نصف كوب حليب سائل.

خبز بلدي محمص.

طريقة تحضير دجاج شاورما

نقطع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة، وفي وعاء نضع الزبادي والحليب والزيت وتوابل الشاورما ونقلبهم جيداً ثم نضيف قطع الدجاج إلى الخليط ونقلب لمدة دقيقة ونتركها لمدة ساعتان.

ثم في وعاء منفصل نضع البصل والفلفل الألوان وزيت ونقلب لمدة ٥ دقائق ثم نضع هذا الخليط في طبق وفي نفس الوعاء نضع زيت وصدور الدجاج ونقلب جيداً لمدة ١٠ دقائق ثم نضيف البصل والفلفل على الدجاج ونقلب مرة اخرى لمدة ٥ دقائق ثم نرفعها من على النار.

أولاً نقوم بغسل الأرز جيداً ثم نضع وعاء على نار متوسطة ثم نضع فيه الزيت والسمن ونضيف عليهم الأرز ونقلب جيداً، ثم نضيف الماء أو الشوربة نضع الملح والكمون نتركه حتي تمام النضج.

نقوم بتقطيع الخبز قطع صغيرة ثم نضعه في إناء كبير ونضع علية الأرز ثم نضع الشوربة أو المرقة ثم نضع عليه شاورما الدجاج التي تم طرحها سابقاً وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.