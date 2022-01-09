طريقة تفتيح الأماكن الحساسة الداكنة.. من اليوم لن تشعري بالإحراج من جسمك

طريقة تفتيح الأماكن الحساسة الداكنة، تفتيح الأماكن الحساسة من الأمور المهمة جدا وتهتم بها السيدات والفتيات المقبلون على الزواج وذلك حتى يتمتعون ببشرة ناصعة البياض لذلك سوف نوضح طرق تفتيح الأماكن الحساسة من خلال هذا المقال.

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يلجا الكثير من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية وأنها أفضل بكثير من المنتجات الكيمائية المضرة أو جلسات الليزر التي لا تجيد بأي نفع لذلك فان الوصفات الطبيعية تكون أساس تفتيح الأماكن الحساسة لذلك سوف نوضح بعض الوصفات التي تساعد في التفتيح من خلال النقاط الأتية:

يتم تحضيرها عن طريق وضعة ملعقة من الفازلين على ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون مع النشا ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها على الأماكن الحساسة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفركها وغسلها جيدا بالماء ثم نضع الكريم المرطب الذي لدينا ويتم تكرارها مرتين أسبوعيا حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.