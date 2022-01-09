المشروب العسكري.. 12كيلو في 30 يوم تخسيس البطن وازالة الجناب والاراداف وحرق الدهون بسرعه الصاروخ

المشروب العسكري.. 12كيلو في 30 يوم تخسيس البطن وصفة شراب الكركديه لتخسيس البطن والدهون الزائدة والترهلات وتساعد في فقدان الوزن، حيث أن مرض السمنة المفرطة من أكثر الأمراض التي تزعج الفرد وتتسبب في حدوث اكتئاب له، وبالإضافة لكل ذلك فهي تؤدي إلى إحتمالية إصابة الإنسان بأمراض أخرى تأتي كمضاعفات للمرض مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب المختلفة، وتعددت طرق التخسيس وانقاص الوزن كاتباع الحمية الغذائية القاسية والرجيم الشديد والتمارين الرياضية الشديدة ولكن هذا المشروب أثبت بأنه فعاليته وقدرته الخارقة على التخسيس في وقت أقل من الطرق الأخرى.

زجاجة بلاستيكية كبيرة فارغة.

حبيبات الكركديه الجافة.

4 ملاعق من السكر.

كمية وفيرة من الماء.

ملعقة معدنية للتقليب.

قومي بوضع الكركديه داخل طبق عميق وصغير ثم أضيفي إليه ملاعق السكر وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الماء إلى الكركديه والسكر داخل وعاء عميق آخر وقلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر في الماء ويتحول لون الماء إلى اللون الأحمر.

باستخدام المصفاة قومي بتصفية الماء من بقايا الكركديه والحصول على شراب نقي من أي ترسبات.

ضعي الكركديه داخل الثلاجة حتى يبرد قليلًا واشربيه يوميًا صباحًا ولكن بعد تناول وجبة الإفطار.

يعمل الكركديه على تخليص الجسم من أي ماء زائد متمثل في البول المحتبس.

يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في تخسيس الجسم وخفض الوزن الزئد.

يقلل نسبة الكوليسترول في الدم وتعتبر ضارة بصحة الإنسان وتتسبب في تراكم الدهون.

يمنع تناول الكركديه تكدس الكربوهيدرات داخل الجسم ويمنع امتصاصها.

يعطيك شعور بالشبع الشديد الذي لا يجعلك تتناول الأكل بكميات كبيرة وبذلك يساعد في انقاص الوزن.

أحيانًا يتسبب الكركديه في خفض مستوى السكر في الدم وخاصة بالنسبة للأشخاص التي مستوى ضغطها منخفض دائمًا.

قد يتسبب الكركديه في تدني مستوى الخصوبة عند المرأة ويتسبب في حدوث مشاكل متعددة خاصة بالنسبة للمرأة الحامل.

يعمل على خفض مستوى السكر في الدم وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابة بداء السكري المزمن.

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