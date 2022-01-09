طريقة عمل الأرز المعمر الحلو بالمكسرات بكل تكاته وأسراره

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو من اشهى واسهل الوصفات وأطباق الحلويات السريعة التي يمكن إعدادها في دقائق لأطفالك، وأفراد اسرتك او ضيوفك، حيث يعشقها الكثيرون من الكبار والصغار، وفيما يلي سوف نقدم لكم مكونات والمقادير المضبوطة لعمل طاجن الأرز المعمر الحلو بالمكسرات على أصوله، وطريقة التحضير خطوة خطوة.

مقدار كأس من الأرز الأبيض.

عدد 2 كأس من الحليب (اللبن) الساخن.

نصف كوب من السكر الأبيض أو حسب الرغبة.

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من القشدة.

ملعقة كبيرة من الزبدة البلدي.

رشة من الفانيليا.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية. نحضر طاجن فخار نظيف ونقوم بمسحه من الداخل بالزبدة من جميع الجوانب. نغسل الأرز جيدا ونقوم بتصفيته، ثم نضع الأرز في الطاجن، ونضيف له جوز الهند والزبيب. ثم نضيف له كوبين من اللبن، و السكر، ونقوم بمزجهم معا حتى يذوب السكر ويختفي تماما. ثم نقوم بإضافة كلا من الزبدة والقشدة والمكسرات المجروشة. ندخل الطاجن الفرن ونضعه على الرف الأوسط، على درجة حرارة مرتفعة. تتراوح مدة نضج طاجن الارز المعمر في الفرن ما بين 45 دقيقة، وحتى ساعة كاملة، وذلك حسب درجة حرارة الفرن الخاص بك، حتي ينضج الأرز ويأخذ اللون الذهبي المحمر. يفضل أن يقدم طاجن الأرز المعمر وهو ساخن، أو دافئ نوعا ما، لإحتوائه على الزبدة.

مقادير الأرز المعمر الحلوطريقة عمل الأرز المعمر الحلو بالمكسرات

ملحوظة هامة:

يمكن الاستغناء عن المكسرات والزبيب وجوز الهند والاستكفاء فقط بمكونات الأرز المعمر الحلو فقط، وهي الأرز واللبن والزبدة والقشدة.

يفضل عمل الأرز المعمر في الطاجن حيث يمنحه طعم ومذاق رائع، ولكن لا يوجد اي مشكلة في إعداده في صينية أو قالب اخر بخلاف طاجن الفخار.

الأرز المعمر الحادق الفلاحي

لا تختلف طريقة عمل الأرز المعمر الحادق عن الأرز المعمر الحلو كثيراً، حيث تتفق في المقادير والمكونات الأساسية، وهي كمية الأرز واللبن والقشدة والزبدة، وإضافة الملح بدلا من السكر، ولا يضاف له مكسرات أو جوز هند أو زبيب، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ننظف الأرز ونقوم بغسل الأرز جيدا، ونضيف مقدار كوبين من الحليب لكل كوب من الأرز. ونضيف لهم ملح حسب الحاجة، وزبدة وقشدة ومرقة دجاج، ونقلبهم جيدا معا. ندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة ساعة إلا ربع، حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي او محمر.

ملحوظة هامة: في حال الرغبة في الحصول على الطعم والمذاق الجيد للأرز المعمر على أصوله، لا يمكن الاستغناء عن تلك المكونات، الزبدة أو القشدة، حيث تعطي الزبدة الطاجن المذاق الرائع، كما تعطي القشدة الطاجن الطعم الجيد والوجه المحمر.