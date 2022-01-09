معجزة القرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب، القرنفل يعد مكون طبيعي معالج للكثير من المشكلات التي قد تعتري خصلات الشعر ومن الضروري استعماله في الخلطات الطبيعية المخصصة للعناية بالشعر وبالنسبة لتلك الخلطة التي نتحدث عنها اليوم فتعتبر من أهم الخلطات المعالجة للشيب والتي تعد وصفة قوية وبديلة لاستعمال الصبغات الكيميائية والتي قد تعمل على الإضرار والإتلاف لخصلة الشعر على الرغم من كونها قد تضبغ الشعر وقتيا ولكن سرعان ما يزول هذا الأثر ويعود الشيب مجددا مصطحبا الكثير من الآثار السلبية بالغة الضرر على الشعر.

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب

من الممكن لكل السيدات أن تقمن بالتحضير لتلك الوصفة المنزلية الفعالة والتي من خلالها يقضى تماما على الشيب وخلال وقت قصير والطريقة تعتبر فعالة جدا للقضاء نهائيا على عيوب الشعر والتي من أبرزها الشيب ومقادير الوصفة بالكامل من زيوت طبيعية ومكونات لها القدرة على التحسين من ملمس الشعر ولونه وبمنتهى الأمان.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة من زيت النعناع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من البن.

ملعقة من الماء الفاتر.

القليل من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشيبطريقة التحضير

التركيب يكون من اليسير تحضيرها من خلال المزج الجيد ما بين مختلف المكونات مع بعضها البعض في داخل وعاء عميق ويسع لكافة المقادير مع ضرورة أن يتم استخدام كل الزيوت والتي لها رائع الأثر في تخليص الشعر من الكثير من العيوب خلاف الشيب ومن أبرز تلك العيوب ضعف الشعر وتقصفه والجفاف والإصابة بالالتهابات في فروة الرأس ومن الممكن أن يتم عمل الوصفة بشكل شهري لمزيد من الفائدة التي تعم على كامل الشعر وفروة الرأس حيث أن الخليط أثره صابغ وترطيبي ومنعم للشعر .

تطبيق وصفة القرنفل

بعد أن يتم الحصول بشكل فوري على التركيبة الفعالة من هذا المكون مع بقية المقادير يكون من اليسير الحصول على الشعر خالي من الشعر الأبيض بالتطبيق للخليط على الشعر نصف ساعة ثم بعده يغسل الشعر بمياه فاترة مع شامبو طبيعي.