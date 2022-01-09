4 حبات على الريق… هتزيل الدهون وتخسسك من 100 الى 80 كيلو في 30 يوم بدون رجيم ولا رياضة

4 حبات على الريق… هتزيل الدهون وتخسسك من 100 الى 80 كيلو عملية البحث عن طرق للتخسيس وانقاص الوزن من العمليات المرهقة جدًا حيث أن مشكلة الوزن الزائد من المشاكل التي يجب حلها فورًا قبل حدوث مضاعفات وخيمة ونقدم لكم اليوم طريقة استخدام حب الرشاد للتخسيس ولبان الدكر والتخلص من الدهون وترهلات البطن، وأصحاب الوزن الزائد والسمنة المفرطة يبحثون باستمرار عن طرق مريحة بالنسبة لهم للحصول على وزن مثالي، فبالإضافة إلى أن الوزن الزائد يتسبب في احراج كبير للأفراد إلا أنه يؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة مثل أمراض القلب.

4 حبات من لبان الدكر.

كوب من الماء.

في وعاء على النار ضعي الماء واللبان حتي الغليان.

اتركيهم حتى يدفيء ويتم تناول شرب الكوب يوميا على الريق.

مفعوله سحري في تخسيس الجسم بسرعه الصاروخ من تقليل تناول الطعام سوف تلاحظين نتيجة مذهلة.

حب الرشاد للتخسيس وإزالة ترهلات البطن

مكونات الطريقة

أربع حبات من البطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس.

كمية من ماء الصنبور.

مقدار وفير من حب الرشاد له فوائد رائعه في التخسيس.

4 أكواب من الماء النقي.

بصلة كبيرة واحدة.

قومي بتقطيع حبات البطاطس ثم قطعي عليها البصلة وضعيهم في وعاء مناسب.

ثم قومي برفع الوعاء على النار على درجة حرارة مناسبة تكفي لتسخين الخليط وأضيفي إليه زيت عباد الشمس وقلبيه مع الخليط.

بعد أن يغلي الخليط قومي بإضافة الماء عليه واتركيه عليها لمدة لا تقل عن الربع ساعة حتى تنضج المكونات داخل الوعاء.

تبدأ البطاطس والبصل في النضج وبمجرد أن تنضج تمامًا أضيفي حبات الرشاد إليها حتى يمتزج معه.

هذه الطريقة هي طريقة عمل شوربة حب الرشاد ومفيدة جدًا للتخسيس بدلًا من تناوله بشكل منفرد.

يلعب حب الرشاد دور هام وضروري في انقاص الوزن بشكل واضح وفي وقت قصير.

يحفز عملية تمثيل الجسم الغذائية التي تساعد بشكل كبير في حرق دهون الجسم وترهلات البطن.

يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من أي سموم مترسبة والتي تعمل على إعاقة الحرق داخل جسم الإنسان وتزيد من شعوره بالإعياء الشديد والخمول.

كما أن السموم تسبب الشعور بالتعب الذي يفقدك القدرة على ممارسة التمارين الرياضية الضرورية في يومك.

تقي من خطر السمنة المفرطة حيث أنها غنية بالعديد من الألياف الطبيعية والبروتين الضرورين للجسم.

تناولها يزيد من شعورك بالشبع وبالتالي يقلل كمية الوجبات التي تقوم بتناولها.

تحتوي على سعرات حرارية مناسبة تساهم بشكل كبير في خفض الوزن.

خطوات العملأهم فوائد حب الرشاد للجسم