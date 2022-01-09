ألذ وأحلي حلاوة طحينية بالمكسرات بأسهل وأسرع طريقة صحية وأفضل من الجاهزة

الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يعشقها كل الناس وبالأخص الأطفال وصغار السن، ومن المتعارف عليه دائما أن الأطفال يحبون الحلويات بشكل عام، لذلك تقوم كل سيدة وربة منزل بعمل الحلويات لأطفالها في المنزل حفاظا علي صحتهم، والحلاوة الطحينية من ضمن هذه الحلويات والتي يسهل تحضيرها أو صنعها في المنزل بكل سهولة ودون تعب، وكما أن هناك العديد من الأطعمة الكثيرة والمختلفة للحلاوة الطحينية، حيث أن منها حلاوة طحينية بالشوكولاته، أو حلاوة طحينية بالمكسرات، أو حلاوة طحينية بالفستق فتعد الحلاوة الطحينية سلاح ذو حدين بالنسبة لسلامة وصحة الإنسان، حيث أنها مفيدة وضارة بنفس ذات الوقت، حيث تكون مفيدة لأنها تعالج الإنسان من الإمساك وضارة لأن عند الإكثار من تناولها قد تصيب الإنسان بأمراض لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات والدهون وخاصة لاصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري.

كوب كبير من الطحينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب كبير من الحليب البودر.

أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص.

يتم تحضير إناء بشرط أن يكون عميق ونضع في هذا الإناء السكر البودر، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف كوب كبير من الطحينة إلي هذه المكونات.

نقوم بمزج أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لتحصلي علي عجينة لينة وطرية ومتماسكة في النهاية.

وبعد هذه الخطوة من الممكن أن نضيف أنواع معينة من المكسرات وهذا يعود إلي رغبة الأشخاص، فيوجد عدد من الناس يفضلون الحلاوة الطحينية بالمكسرات، وهذا يتم من خلال وضعها بعد أن تم مزج المكونات جيدا ونقوم بتقليبها.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ولكن من الأفضل أن يكون مجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، ويتم وضع هذه العجينة في هذا الطبق ونقوم بوضعه في الثلاجه ونتركه حوالي ساعتين علي الأقل حتي تتماسك جيدا.

وبعد ساعتين يتم إخراج هذا الطبق من الثلاجه ونحضر طبق آخر بشرط أن يكون مسطح، ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل أجمل والذ حلاوة طحينية.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير