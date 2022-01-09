فكرة جديدة لتقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوار هتقوري أكثر من 3 كيلو بدون تعب

تقوير الكوسة والباذنجان، من الممكن لكل ربات البيوت الاعتماد على الطرق الآتية والتي سنقوم بعرضها بالتفصيل من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر الخطوات الخاصة بالتقوير من الممكن لنا أن نقوم بعملها سريعا من خلال الاستخدام لبعض أدوات المطبخ أو أدوات المائدة العادية وتؤدي غرض المقوار وعمله في أسرع وقت وعلى الوجه الأكمل ولا تزال مختلف ربات البيوت بصدد البحث عن أسرع طريقة يتم من خلالها التقوير لمختلف نوعيات الخضار التي تتوفر لعمل أشهى الأطباق المعروفة من المحاشي المشكلة والخضر وإليكم تلك الطرق البديلة الممتازة والتي تصلح للاستعمال وتكون أيضا أفضل من المقوار.

تقوير الكوسة والباذنجان بقطاعة التفاح

إليكم تلك الطريقة المذهلة والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقوير سريعا للكوسة والباذنجان وخلال وقت يكون قصير من السهل على ربة البيت أن تقوم بالتقوير وبمنتهى السرعة لكل أنواع الخضار المتوفرة لدينا لعمل أفضل أنواع من المحاشي المشكلة المميزة والتي تصلح للتقديم كأفضل وجبة من الوجبات الرئيسية على المائدة وخطوات الطريقة تتم من خلال متابعة الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال التقشير لثمار الخضار وتنظيفها.

بعد ذلك لا بد من غسل الثمار جيدا باستعمال الماء الفاتر.

تصفية الخضار تماما وإزالة نهاية ومقدمة الثمرة

أدخلي قطاعة التفاح بحرص من نهاية الثمرة وقومي بإنزالها برفق ثم اسحبيها للخارج ومعها سيتم سحب كل لب الكوسة والباذنجان وهكذا نقوم بتلك الخطوة ونكررها حتى ننتهي تماما من كل الكمية المتوفرة من الخضار.

خطوات تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال قطاعة التفاحتقوير الكوسة والباذنجان بالسكين

السكين يعد هو الأداة الأشهر للحصول على الثمار بحيث تكون الثما المراد حشوها من الخضار المتوفر خالية تماما من تواجد اللب وتعتبر تلك الثمار في حاجة إلى أن يتم تقويرها بحرص حتى لا تثقب وبالتالي لا تكون صالحة للحشو وخطوات التقوير أهمها تجهيز الخضار بالغسل والتنظيف والتصفية التامة من الماء وبدء استعمال السكين بلفه إلى أن نتخلص تماما من تواجد اللب للثمار وتعتبر الطريقة من أسرع الطرق لتقوير الكوسة والباذنجان.