نص كيلو دقيق أعملى 25 قرصه فلاحي اصلي هشه وخفيفه بنفس طعم الجاهز

نص كيلو دقيق أعملى 25 قرصه فلاحي اصلي هشه وخفيفه ويمكنك حشوها بأي نوع من أنواع الحشوات المفضل لديكِ، ومن أفضل ما يجعل القرص الفلاحي شهية ولذيذة هي لأنها مصنوعة بالقشدة والحليب والسمن البلدي وهما ثلاث مكونات تساهم في جعل أي أطعمة من ألذ الأطعمة كما أن لها فوائد أخرى صحية وسعراتها الحرارية لا تضر بالجسم وسنقدم لكم طريقة عملها خطوة بخطوة تابعي معنا المقال تابعوا معنا طريقة القرص الفلاحي بالخطوات.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

1\4 كيلو زبدة أو سمنة بلدي.

1\2 كوب من السمسم المحمص.

كوب واحد من زيت القلي.

خميرة فورية بمقدار ملعقتين.

سمسم محمص.

ملعقتان صغيرة من السكر الأبيض.

لبن رايب أو حليب سائل.

أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي بداخله السمنة السايحة أو الزبدة وضعيها على النار حتى تذوب تمامًا وتسخن.

أضيفي إلى السمنة زيت القلي وقومي بالتقليب حتى يصبح مزيج واحد.

بعد ذلك ابدأي في إضافة خليط السمنة والزيت إلى الدقيق الأبيض وقلبيه معه جيدًا.

ثم ضعي السكر الأبيض والخميرة الفورية داخل الحليب السائل أو اللبن الرائب واتركيها بداخلها حتى يختمر اللبن ويتفاعل مع الخميرة جيدًا.

بعد ان يتفاغل اللبن مع الخميرة أضيفي خليط الدقيق الأبيض إليه وقلبيهم حتى تحصلي على قوام عجينة قوية ومتماسكة وطرية.

غطي وعاء العجينة وضعيه في أرضية غرفة ذات درجة حرارة مناسبة حتى يتضاعف حجم العجينة بعد أن تختمر.

الخطوة التي تلي خطوة تخمير العجينة هي تقطيع العجينة إلى قطع دائرية صغيرة متساوية وقومي بجعلها مسطحة قليلًا.

ادهني صينية الفرن بالزيت وقومي برص كرات القرص العجينة في الصينية مع ترك مسافات مناسبة بين كل كرة والأخرى واتركيها مرة أخرى لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

أشعلي الفرن الخاص بك على درجة حرارة تتراوح بين 180 إلى 200 درجة مئوية وضعي الصواني داخل الفرن وأغلقي باب الفرن.

بعد مرور 15 دقيقة تنضج القرص داخل الفرن قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلًا وابدأي في تناولها أنت وأطفالك.

مكونات وطريقة عمل القرص الفلاحيخطوات عمل القرص الطرية باستخدام المكونات المتاحة