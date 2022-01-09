طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية بمكونات بسيطة واقتصادية بدون حليب

عجينة البيتزا الهشة الطرية ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أن البيتزا أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ ولكونها تعد بطرق عديدة وبمكونات مختلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية.مكونات عجينة البيتزا الهشة الطرية
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- سدس كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.
- كوبين من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط ألماء الدافئ مع الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم ثقوم بعد ذلك بإضافة سدس كوب الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح، ثم نقوم بعجنهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي أو بواسطة اليد.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا نقوم بدهنها بالزيت ونضعها في إناء.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.
- وتكون عجينة البيتزا بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد البيتزا بمكونات عديدة ومختلفة فيمكن إعدادها بالجبن فقط أو باللحم أو البسطرمة أو اللانشون وغيرها الكثير من المكونات.
- كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وتناولها مع البيتزا مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو.
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عجينة البيتزا الهشة الطرية ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أن البيتزا أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ ولكونها تعد بطرق عديدة وبمكونات مختلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية.مكونات عجينة البيتزا الهشة الطرية
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- سدس كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.
- كوبين من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط ألماء الدافئ مع الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم ثقوم بعد ذلك بإضافة سدس كوب الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح، ثم نقوم بعجنهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي أو بواسطة اليد.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا نقوم بدهنها بالزيت ونضعها في إناء.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.
- وتكون عجينة البيتزا بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد البيتزا بمكونات عديدة ومختلفة فيمكن إعدادها بالجبن فقط أو باللحم أو البسطرمة أو اللانشون وغيرها الكثير من المكونات.
- كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وتناولها مع البيتزا مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو.