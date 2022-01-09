طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية بمكونات بسيطة واقتصادية بدون حليب

عجينة البيتزا الهشة الطرية ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أن البيتزا أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ ولكونها تعد بطرق عديدة وبمكونات مختلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية.

مكونات عجينة البيتزا الهشة الطرية

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

سدس كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

كوبين من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة الطرية وطريقة تحضيرها كالتالي: