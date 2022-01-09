اصنعي بنفسك الشاورما السوري في البيت بخطوات سهلة مثل المحلات

الشاورما السوري تعد من أفضل المأكولات التي يفضلها الكبار والصغار؛ حيث يطلبونها في كثير من الخروجات والأماكن العامة من أشهر مطاعم الأكلات السوري، كما أن الكثير من الأبناء يحبون تناولها في كثير من الأحيان، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل ذلك بدلا من شرائها من المطاعم، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف معكم على طريقة تجهيزها في المنزل من خلال بعض المكونات السهلة كما أنها لا تستغرق وقت كبير إذ أنها من الأكلات سريعة التحضير.

طريقة عمل الشاورما السوري

هناك الكثير ممن يفضلون تناول الأكلات ذات النكهات السورية اللذيذة والشهية، كما أن المطبخ السوري بمختلف أكلاته قد اشتهر بشكل كبير في كثير من الدول العربية، وخاصة في البيت المصري أصبح هناك الكثير من المطاعم السورية داخل الشارع المصري، ولقد تزايد عليها الإقبال بشكل كبير من المصريين سواء الكبار والصغار، ومن أهم هذه الأكلات الشاورما التي سنعرض لكم مكوناتها كما يلي:

مقدار علبة من الزبادي.

مقدار نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم قطع ناعمة جدا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من السماق.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

كيس بهارات الشاورما الموجودة عند العطار.

ملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

نصف كوب متوسط من عصير البرتقال.

⅓ كوب متوسط من الخل.

رشة صغيرة من الملح.

مقدار ربع كوب متوسط من عصير الليمون.

مقدار نصف كوب متوسط من الطماطم.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.

مقدار مناسب من خضروات الشاورما.

نقوم بخلط بعض المكونات التي تتمثل في الطحينة والزبادي والثوم وعصير الليمون وعصير البرتقال والخل.

بعد ذلك نقوم بخلط الدجاج في البهارات التي أحضرناها، ثم نقوم بإضافة الخليط السابق على الدجاج، ومن ثم نقوم بترك هذا الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين من الزمن.

ثم نقوم قبل البدء في طهي الشاورما بساعة على الأقل تصفية المزيج حتى نزيل منه السوائل تماما.

نحضر بعد ذلك مقلاة غويطة نضع بها قليل من الزيت للتسخين، ثم نضع به الدجاج ونقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على اللون الذهبي اللذيذ.

على جانب آخر نأخذ البصل في صينية الفرن نقوم بالشوي مع إضافة قليل من السكر والزيت، بعد ذلك نضع الفلفل والطماطم في الصينية مع البصل.

نضيف بعد ذلك لهذا الخليط البقدونس المفروم، ومن ثم نضع هذه الخلطة على الشاورما ونقلبهم معا بشكل جيد، ثم يمكنك عمل ألذ سندوتشات الشاورما السوري الشهية.

خطوات التحضير