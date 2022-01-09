المعمول السعودي الفاخر بالفستق الحلبي بألذ طعم وأسهل طريقة

يتميز المعمول السعودي الفاخر بطعم شهي وقوام خفيف، وهو من المخبوزات التي تقدم في المناسبات والأعياد خاصةً عيد الفطر المبارك، ويتم إعداده بحشوات مختلفة مثل التمر أو الفستق، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة بدلاً من شرائه بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي الفاخر بألذ طعم.مكونات المعمول السعودي الفاخر
- دقيق سميد مطحون ناعم (800 جرام).
- دقيق أبيض متعدد الاستعمالات ( 250 جرام).
- نصف كيلو سمن مذاب ( 500 جرام).
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلث كوب من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من القطر (الشربات ) (250 مللي).
- كوب من الماء.
الحشوة
- فستق حلبي مطحون (650 جرام).
- ثلث كوب من القطر البارد.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نضيف نصف كيلو من السمن على الدقيق المخلوط بالسميد مع التقليب باليد حتى تمتزج المكونات ونحصل على عجينة مفتتة، ثم ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات.
- لتحضير الحشوة: نضع الفستق المفروم في إناء عميق، ثم نضيف عليه ثلث كوب من القطر البارد، ثلاث ملاعق من السكر، ملعقتين من ماء الزهر وملعقة كبيرة من السمن.
- نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً، ثم نشكلها لكرات صغيرة الحجم.
- بعد مرور ثلاث ساعات نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نضيف عليها الفانيليا، الملح، البيكنج بودر، الحليب البودرة والقطر.
- نقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة، ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونفردها على اليد ثم نضع كرة الحشوة بداخلها.
- ثم نشكل قطعة العجينة لكرة ونضعها في قوالب تشكيل المعمول لتأخذ شكل مميز.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية غير مدهونة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- ثم نتركها تبرد ثم تزين بقليل من السكر البودرة وتقدم بألف صحة وعافية.
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يتميز المعمول السعودي الفاخر بطعم شهي وقوام خفيف، وهو من المخبوزات التي تقدم في المناسبات والأعياد خاصةً عيد الفطر المبارك، ويتم إعداده بحشوات مختلفة مثل التمر أو الفستق، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة بدلاً من شرائه بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي الفاخر بألذ طعم.مكونات المعمول السعودي الفاخر
- دقيق سميد مطحون ناعم (800 جرام).
- دقيق أبيض متعدد الاستعمالات ( 250 جرام).
- نصف كيلو سمن مذاب ( 500 جرام).
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلث كوب من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من القطر (الشربات ) (250 مللي).
- كوب من الماء.
الحشوة
- فستق حلبي مطحون (650 جرام).
- ثلث كوب من القطر البارد.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نضيف نصف كيلو من السمن على الدقيق المخلوط بالسميد مع التقليب باليد حتى تمتزج المكونات ونحصل على عجينة مفتتة، ثم ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات.
- لتحضير الحشوة: نضع الفستق المفروم في إناء عميق، ثم نضيف عليه ثلث كوب من القطر البارد، ثلاث ملاعق من السكر، ملعقتين من ماء الزهر وملعقة كبيرة من السمن.
- نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً، ثم نشكلها لكرات صغيرة الحجم.
- بعد مرور ثلاث ساعات نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نضيف عليها الفانيليا، الملح، البيكنج بودر، الحليب البودرة والقطر.
- نقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة، ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونفردها على اليد ثم نضع كرة الحشوة بداخلها.
- ثم نشكل قطعة العجينة لكرة ونضعها في قوالب تشكيل المعمول لتأخذ شكل مميز.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية غير مدهونة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- ثم نتركها تبرد ثم تزين بقليل من السكر البودرة وتقدم بألف صحة وعافية.