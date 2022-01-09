المعمول السعودي الفاخر بالفستق الحلبي بألذ طعم وأسهل طريقة

يتميز المعمول السعودي الفاخر بطعم شهي وقوام خفيف، وهو من المخبوزات التي تقدم في المناسبات والأعياد خاصةً عيد الفطر المبارك، ويتم إعداده بحشوات مختلفة مثل التمر أو الفستق، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة بدلاً من شرائه بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي الفاخر بألذ طعم.

دقيق سميد مطحون ناعم (800 جرام).

دقيق أبيض متعدد الاستعمالات ( 250 جرام).

نصف كيلو سمن مذاب ( 500 جرام).

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلث كوب من الحليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من القطر (الشربات ) (250 مللي).

كوب من الماء.

الحشوة

فستق حلبي مطحون (650 جرام).

ثلث كوب من القطر البارد.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من السمن.