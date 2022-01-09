تفتيح الأماكن الحساسة بمكونات من المنزل

تفتيح الأماكن الحساسة، يعاني الكثير من السيدات والفتيات من وجود أماكن داكنة في الجسم مثل الكوع والركبة وتحت الإبط وفي المنطقة الحساسة وذلك نتيجة لقلة وصول الأكسحين لهذه الأماكن أو لعدم تهويتها بالقدر المستطاع لذلك وجدنا لكم بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد في حل هذه المشكلة وسوف نتعرف على تلك الوصفات من خلال هذا المقال.

تفتيح الاماكن الداكنة

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الأماكن الداكنة بشكل فعاله وتعطي لنا نتيجة كبيرة وفعالة في وقت قياسي وسوف نوضح أهم الوصفات من خلال النقاط التالية..

وصفة ماء الورد مكوناتها هي:-

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة نشا.

ملعقة من لبن البودرة.

طريقة التحضير:-

يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدا حتى يصبح قوامها مثل الكريم نقوم بوضعها على الأماكن الداكنة لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطفها بالماء يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعين وسوف نلاحظ نتيجة جيده جدا.

وصفة الليمون والكركم حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح الأماكن الداكنة بالإضافة إلى الكركم الذي يساهم في التخلص من أي بقع أو شوائب مكوناتها هي:-

٢ ملعقة من عصير الليمون المركز.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير:-

يتم خلط المكونات جيدا ونقوم بوضعها على الأماكن المراد تفتيحها وتركها لمدة ١٥دقيقة ثم نشطفها بالماء ويتم وضع المرطب الخاص بينا بعد الانتهاء وتكرر مرتين أسبوعيا.

نصائح لتفتيح الأماكن الداكنة

يمكن أن نوضح بعض النصائح التي تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وهي:-

اختيار وسيلة مناسبة ومريحة لإزالة الشعر.

تنظيف الأماكن الداكنة بشكل دائم.

الحرص على تنشيفها من الماء دائما.

استخدام المقشر الطبيعي مرتين أسبوعيا.