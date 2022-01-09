طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، يجب أن نشير في البداية أن الكبدة الاسكندراني تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا ودائما ما يرغبون بتناولها في وجبة العشاء أو الغذاء، كما يجب الإشارة أنها تعتبر من الطرق التي غير معروفة لدي الكثير من النساء وذلك على الرقم من أن جميع الاسعار يفضلون هذه الوجبة بصورة كبيرة للغاية خاصة أنها نوع من الأكلات الشعبية المشهورة بصورة كبيرة للغاية في جميع محافظات القاهرة، ومن ضمن الأكلات الشعبية الاخرى السجق الفول والطعمية أيضا، لذلك حتى يمكنكم التوقف عن شراء الكبدة الاسكندراني الجاهزة من الخارج يمكنكم عملها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية ومنتجات جودتها معروفة تابعوا معانا.

يمكنكم تحضير الكبدة الاسكندراني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية ومن بين هذه المكونات :

تحتاج إلى حوالي فنجان صغير من الخل.

بالإضافة إلى حوالي ربع كيلو من الملكة نقطعها شرائح.

حوالي خمسة فصوص من الثوم المفروم.

فلفل أخضر.

ملعقة من الكمون المطحون.

الكزبرة المطحونة.

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

في البداية يجب أن يتم تقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة للغاية كما يجب الإشارة أنه يمكنكم شراء الشرائح جاهزة.

في وعاء عميق يتم وضع كمية من الزيت ونضيف الثوم المفروم إليه على نار هادئة ثم يتم تقليب جميع المكونات سويا بشكل جيد وذلك لمدة ثلاثة دقائق كاملة حتى يتغير لون الثوم.

ثم نقوم بإضافة كمية من الفلفل الحار ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة كما يجب أن يتم تقلبيهم بشكل جيد.

ثم نضع فيه بعد ذلك مقدار من الخل الأبيض.

ثم نضع الكبدة على الثوم المفروم.

يجب أن نقوم بالتقليب بشكل جيد حتى يتغير اللون.