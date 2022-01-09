طريقة عمل البريوش المغربي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

البريوش المغربي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الاشخاص سواء الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، والتي يمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الامهات على طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة، حيث أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البريوش المغربي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البريوش المغربي

يتكون البريوش المغربي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهش وهي كالآتي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

مقادير لدهن الوجه

هناك بعض المكونات التي تعطي الوجه لون ذهبي لذيذ وهي كالتالي:-

صفار بيض.

رشة نسكافية.

ملعقة حليب بودرة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف متابعينا على طريقة البريوش المغربي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء ونضع به نصف الدقيق مع الماء والحليب البودرة والخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك باقي الدقيق والزبدة والزيت والملح ونعجن حوالي عشر دقائق حتي الحصول على عجينة طرية. نغطي الإناء ونتركها حتى ترتاح ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة في مكان دافئ. ثم نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم نشكلها الي ضفاير ونتركها تخمر نصف ساعة. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من الكمية بالكامل ويمكن عملها دائرية. ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن. تخضير صينية وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة أو نغلفها بورق الزبدة. ندهن وجه ونرش عليها السمسم وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة حتي الحصول على لون ذهبي ولذيذ. نخرج الخبز من الفرن ونتركها جانبا حتي يبرد تماماً ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح العجينة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل العجينة وهي كالآتي:-