طريقة عمل الطحينة الخام الاصلية بقوام ثقيل و مظبوط احلي من الجاهزة

الطحينة الخام الأصلية من أكثر أهم الصلصات التي يتم تحضير بجانب العديد من الوصفات وبالاخص بجانب المشويات، ولهذا نقوم دايما بشرائها من الخارج سواء من السوبر ماركت او من المحلات ولكنها أصبحت غالية الثمن كثيرا كما انها غير امنه لا نعلم نوع وجودة المكونات التي تم صنعها منها ولهذا يحرص جميع الأمهات على صناعة كافة الاكلات حتى الصلصات لكي يحافظوا على افراد اسرتها، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الاصلية تحضير الطحينة الخام الاصلية بخطوات بسيطة و ستحصلين على قوامها المتماسك الناعم الكريمي وطعم احلى من الجاهز بكثير.

الطحينة من أكثر الصلصات التي لا تحتاج الى مكونات كثيرة في تحضيرها، و سنقدم لكم مكوناتها الاصلية لعمل الطحينة وهي:

كوب من السمسم المحمص.

ملعقة طعام من النشا الابيض.

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بعد الآن يا سيدتي لن تحتاجي الى شراء الطحينة الخام من الخارج، هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير الطحينة بطريقة صحيح ودايما تصبح غير متماسك او ثقيلة جدا وهذا لانهم يحضرونها بطريقة خطأه ولهذا سنقدم الطريقة الصحيحة لتحضير الطحينة الخام، وخطوات تحضيرها هي: