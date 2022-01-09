طريقة عمل الطحينة الخام الاصلية بقوام ثقيل و مظبوط احلي من الجاهزة

الطحينة الخام الأصلية من أكثر أهم الصلصات التي يتم تحضير بجانب العديد من الوصفات وبالاخص بجانب المشويات، ولهذا نقوم دايما بشرائها من الخارج سواء من السوبر ماركت او من المحلات ولكنها أصبحت غالية الثمن كثيرا كما انها غير امنه لا نعلم نوع وجودة المكونات التي تم صنعها منها ولهذا يحرص جميع الأمهات على صناعة كافة الاكلات حتى الصلصات لكي يحافظوا على افراد اسرتها، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الاصلية تحضير الطحينة الخام الاصلية بخطوات بسيطة و ستحصلين على قوامها المتماسك الناعم الكريمي وطعم احلى من الجاهز بكثير.مقادير عمل الطحينة الخام
الطحينة من أكثر الصلصات التي لا تحتاج الى مكونات كثيرة في تحضيرها، و سنقدم لكم مكوناتها الاصلية لعمل الطحينة وهي:
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة طعام من النشا الابيض.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
بعد الآن يا سيدتي لن تحتاجي الى شراء الطحينة الخام من الخارج، هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير الطحينة بطريقة صحيح ودايما تصبح غير متماسك او ثقيلة جدا وهذا لانهم يحضرونها بطريقة خطأه ولهذا سنقدم الطريقة الصحيحة لتحضير الطحينة الخام، وخطوات تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة ونضيف عليها كوب من السمسم الني.
- نقلب السمسم على نار هادئة تماما حتى يتم تحميصه.
- لابد أن نحصر من عدم احتراق السمسم لان هذا سوف يؤثر على طعم الطحينة.
- عندما يحصل السمسم على لون ذهبي فاتح نقوم باضافة ملعقة من الدقيق ونقلبه مع السمسم لمدة نصف دقيقة.
- ثم نقوم برفع السمسم من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.
- نقوم بعد ذلك بوضع السمسم في الكبة ثم نقوم بضربها جيدا حتى يصبح السمسم ناعم جدًا.
- نضع القليل من كمية السمسم داخل الخلاط الكهربائي ونضيف بالتدريج الزيت.
- نقوم بضرب السمسم مع الزيت ونبدأ بإضافة السمسم والزيت في الخلاط بالتدريج حتى يمتزجا كافة المكونات ويصبح قوام الطحينة ناعم.
- ثم بعد ذلك نضيف نصف ملعقة من الملح ونقوم بضرب السمسم معها جيدا.
- عندما يصبح قوام الطحينة ناعم و متماسك وقفي ضرب عليها.
- احضري برطمان محكم الغلق وقومي بتعقيمها ثم قومي بوضع خليط الطحينة بداخله و اغلفي عليه جيدًا.
- يمكنك الاحتفاظ بها لمدة 15 يوم اذا تم الاحتفاظ بها بشكل الصحيح.
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الطحينة الخام الأصلية من أكثر أهم الصلصات التي يتم تحضير بجانب العديد من الوصفات وبالاخص بجانب المشويات، ولهذا نقوم دايما بشرائها من الخارج سواء من السوبر ماركت او من المحلات ولكنها أصبحت غالية الثمن كثيرا كما انها غير امنه لا نعلم نوع وجودة المكونات التي تم صنعها منها ولهذا يحرص جميع الأمهات على صناعة كافة الاكلات حتى الصلصات لكي يحافظوا على افراد اسرتها، ولهذا سنقدم لكم الطريقة الاصلية تحضير الطحينة الخام الاصلية بخطوات بسيطة و ستحصلين على قوامها المتماسك الناعم الكريمي وطعم احلى من الجاهز بكثير.مقادير عمل الطحينة الخام
الطحينة من أكثر الصلصات التي لا تحتاج الى مكونات كثيرة في تحضيرها، و سنقدم لكم مكوناتها الاصلية لعمل الطحينة وهي:
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة طعام من النشا الابيض.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
بعد الآن يا سيدتي لن تحتاجي الى شراء الطحينة الخام من الخارج، هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير الطحينة بطريقة صحيح ودايما تصبح غير متماسك او ثقيلة جدا وهذا لانهم يحضرونها بطريقة خطأه ولهذا سنقدم الطريقة الصحيحة لتحضير الطحينة الخام، وخطوات تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة ونضيف عليها كوب من السمسم الني.
- نقلب السمسم على نار هادئة تماما حتى يتم تحميصه.
- لابد أن نحصر من عدم احتراق السمسم لان هذا سوف يؤثر على طعم الطحينة.
- عندما يحصل السمسم على لون ذهبي فاتح نقوم باضافة ملعقة من الدقيق ونقلبه مع السمسم لمدة نصف دقيقة.
- ثم نقوم برفع السمسم من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.
- نقوم بعد ذلك بوضع السمسم في الكبة ثم نقوم بضربها جيدا حتى يصبح السمسم ناعم جدًا.
- نضع القليل من كمية السمسم داخل الخلاط الكهربائي ونضيف بالتدريج الزيت.
- نقوم بضرب السمسم مع الزيت ونبدأ بإضافة السمسم والزيت في الخلاط بالتدريج حتى يمتزجا كافة المكونات ويصبح قوام الطحينة ناعم.
- ثم بعد ذلك نضيف نصف ملعقة من الملح ونقوم بضرب السمسم معها جيدا.
- عندما يصبح قوام الطحينة ناعم و متماسك وقفي ضرب عليها.
- احضري برطمان محكم الغلق وقومي بتعقيمها ثم قومي بوضع خليط الطحينة بداخله و اغلفي عليه جيدًا.
- يمكنك الاحتفاظ بها لمدة 15 يوم اذا تم الاحتفاظ بها بشكل الصحيح.