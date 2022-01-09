أحسن طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية هاشة ومرتفعة وتنفع لكل أنواع التورت

طريقة كيكة اسفنجية باستخدام 3 بيضات يمكن الحصول على كيكة اسفنجية مرتفعة يمكن أن يتم عمل بها كل أنواع التورتات، وهي كذلك اقتصادية لأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، بل أنها فقط تحتاج إلى مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، حتى يمكنك عمل كيكة اسفنجية على الطريقة الصحيحة، فهيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة اسفنجية.كيكة اسفنجية ب 3 بيضات فقط
تعتبر الكيكة الاسفنجية من أشهر أنواع الكيكات التي يتم استخدامها في عمل التورتات وذلك بسبب أنها هشه وتكتسب الطعم الذي يتم تزينها بها، وطريقتها كالتالي:مكونات الكيكة الاسفنجية
- 3 حبات من البيض.
- 6 ملاعق صغيرة من السكر.
- ¼ كوب كبير من السكر.
- 6 ملاعق صغرى من زيت الذرة.
- ¼ كوب كبير من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من النشا.
- ½ كوب كبيرة من الطحين.
- 4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.
- 20 جرام بيكنج باودر.
- يجب أن يتم أولاً نخل جميع المكونات الجافة، وبعد ذلك يتم خلطهم مع بعضها البعض في وعاء كبير مناسب للخلط.
- باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق البيض مع السكر جيداً حتى يعطى قوام كريمي.
- دمج كل المكونات السائلة مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافتها على الخليط الجاف.
- يضاف كل المكونات السابقة مع بعضها البعض تدريجياً، باستخدام المضرب اليدوي يتم خلطهم بشكل متناسق وبنفس حركة الدوران، حتى يتجانسوا ويكون قوامها كريمي خالي من أي تكتلات.
- في صينية خاصة بقوالب الكيك يسكب الخليط مع بعد أن توضع على الصينية القليل من الزبدة.
- بعد تسخين الفرن توضع الكيكة على درجة حرارة منخفضة، ولمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج وتكون جاهزة.
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طريقة كيكة اسفنجية باستخدام 3 بيضات يمكن الحصول على كيكة اسفنجية مرتفعة يمكن أن يتم عمل بها كل أنواع التورتات، وهي كذلك اقتصادية لأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، بل أنها فقط تحتاج إلى مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، حتى يمكنك عمل كيكة اسفنجية على الطريقة الصحيحة، فهيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة اسفنجية.كيكة اسفنجية ب 3 بيضات فقط
تعتبر الكيكة الاسفنجية من أشهر أنواع الكيكات التي يتم استخدامها في عمل التورتات وذلك بسبب أنها هشه وتكتسب الطعم الذي يتم تزينها بها، وطريقتها كالتالي:مكونات الكيكة الاسفنجية
- 3 حبات من البيض.
- 6 ملاعق صغيرة من السكر.
- ¼ كوب كبير من السكر.
- 6 ملاعق صغرى من زيت الذرة.
- ¼ كوب كبير من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من النشا.
- ½ كوب كبيرة من الطحين.
- 4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.
- 20 جرام بيكنج باودر.
- يجب أن يتم أولاً نخل جميع المكونات الجافة، وبعد ذلك يتم خلطهم مع بعضها البعض في وعاء كبير مناسب للخلط.
- باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق البيض مع السكر جيداً حتى يعطى قوام كريمي.
- دمج كل المكونات السائلة مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافتها على الخليط الجاف.
- يضاف كل المكونات السابقة مع بعضها البعض تدريجياً، باستخدام المضرب اليدوي يتم خلطهم بشكل متناسق وبنفس حركة الدوران، حتى يتجانسوا ويكون قوامها كريمي خالي من أي تكتلات.
- في صينية خاصة بقوالب الكيك يسكب الخليط مع بعد أن توضع على الصينية القليل من الزبدة.
- بعد تسخين الفرن توضع الكيكة على درجة حرارة منخفضة، ولمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج وتكون جاهزة.