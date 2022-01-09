أحسن طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية هاشة ومرتفعة وتنفع لكل أنواع التورت

طريقة كيكة اسفنجية باستخدام 3 بيضات يمكن الحصول على كيكة اسفنجية مرتفعة يمكن أن يتم عمل بها كل أنواع التورتات، وهي كذلك اقتصادية لأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، بل أنها فقط تحتاج إلى مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، حتى يمكنك عمل كيكة اسفنجية على الطريقة الصحيحة، فهيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة اسفنجية.

تعتبر الكيكة الاسفنجية من أشهر أنواع الكيكات التي يتم استخدامها في عمل التورتات وذلك بسبب أنها هشه وتكتسب الطعم الذي يتم تزينها بها، وطريقتها كالتالي:

3 حبات من البيض.

6 ملاعق صغيرة من السكر.

¼ كوب كبير من السكر.

6 ملاعق صغرى من زيت الذرة.

¼ كوب كبير من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

½ كوب كبيرة من الطحين.

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

20 جرام بيكنج باودر.