وداعا لمشاكل الشعر إليك أهم ما يجتاحه شعرك للظهور في صحة ولمعان

الشعر اللامع الصحي يتطلب العناية المثالية بالشعر وهذا هدف الكثير ولكن مع سرعة الحياة ومهام اليوم يتطلب الأمر أحيانا عناية سريعة ونتائج ملحوظة ،حيث يتعرض الشعر للجفاف والتقصف أو التكسير وأحيانا ظهور الشيب المبكر نتيجة لعوامل الجو المختلفة من رطوبة وحرارة وبرودة وأتربة ،مما يستدعي اتباع روتين يومي سهل وسريع للظهور بشعر صحي لامع يتمتع بالجمال والحيوية.

كيفية العناية المثالية بالشعر

علينا معرفة أن العناية بالشعر تتطلب عناية داخلية وعناية خارجية للحصول على شعر صحي قوي ولامع.

العناية الداخلية بالشعر

تبدأ بالغذاء الصحي والأطعمة ذات القيمة الغذائية للشعر حيث يحتاج الشعر مجموعة من الفيتامينات الأساسية أهمها الفيتامينات الأتية:

فيتامين c

مهم جدا لزيادة نمو الأنسجة التي بدورها تعمل على تعزيز نمو الشعر وحمايته من التكسير، ويتواجد فيتامين c البرتقال والجوافة والكيوي والفلفل بأنواعه والقرنبيط.

فيتامين H

ويعرف أيضا بالبيوتين ويعمل على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين سمك الشعر وزيادة مرونته،و يتوافر في الأطعمة بنسبة قليلة جدا فمن الأفضل الحصول عليه في صورة كبسولات المكملات الغذائية.

فيتامين E

مهم جدا لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤدي إلى التحفيز على إنتاج الشعر وكثافته كما يعمل على تحسين الحالة العامة للشعر ولمعانه والحفاظ عليه من الرطوبة وزيادة ترطيب الشعر نفسه،ويتوفر في بعض المكسرات مثل اللوز وفي أيضا الزيتون والبابايا والسبانخ.

فيتامين A

الذي يحفز البصيلات على إفراز الدهون اللازمة لترطيب فروة الشعر وأيضا البصيلات، ويتوفر فيتامين A في الجزر والبطاطا الحلوة والكبد والفرع والبروكلي والسبانخ والبيض واللفت والقرع.

العناية الخارجية بالشعر

تتطلب بعض الزيوت الطبيعية والشامبوهات الخالية من المواد الكيماوية ويمكننا عمل حمامات زيت طبيعية كل أسبوع للحصول على شعر قوي لامع فيمكننا استخدام بعض الزيوت الآتية:

زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند العضوي الأصلي بقوام دهني متماسك يتطلب وضعه في ماء دافي قبل استخدامه احيانا، ويعد من أهم الزيوت التي تمنع الشعر من فقدان البروتينات حيث يعمل على تغليف الشعر بطبقة لامعها يقويها العوامل الخارجية وأيضا عند تدفيئة زيت جوز الهند وفرك فروة الرأس به فإنه يقيها من القشرة ويمدها بالرطوبة والطراوة اللازمة، ويمنع هيشان الشعر فيتركه بمظهر جذاب جميل.

زيت الخروع

يعد من أشهر الزيوت للعناية بالشعر حيث يعمل على فرد الشعر المجعد ويمنع تساقطه وأيضا يقويه.