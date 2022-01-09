لن تصدق الفوائد المتعددة لحبة البركة أو الحبة السوداء لن تتركها بعد اليوم

حبة البركة أو الحبة السوداء كما يطلق عليها أحيانا في الشرق الأوسط، تعد من أهم وأشهر الأعشاب وأيضا توافرها بسعر مناسب جعلها أكثر شعبية فهي لست من الأعشاب النادرة أو الباهظة الثمن، كما أن الفوائد الصحية والعلاجية لحبة البركة كثيرة جدا وأهمية وجودها في منازلنا وتناولها أو إضافتها إلي المأكولات اليومية كحبة كاملة أو كزيت حبة البركة مفيد جدا، كما أن من السهل إضافتها إلى المخبوزات َمثلها مثل الشمر واليانسون تضاف لتزين المخبوزات وأيضا إضافة القيمة الغذائية العالية.

حبة البركة ونشأتها

تعرف في بلاد الشام ومصر باسم حبة البركة وفي بعض البلدان تعرف باسم الكمون الأسود أو الكمون الهندي، استخدمها القدماء المصريين في صناعة الدواء منذ أكثر من 2000 سنة حيث تنمو في حوض البحر المتوسط في نبتة جميلة على هيئة كبسولات صغيرة في النبتة تحتوي على حبوب بيضاء صغيرة عند فتح هذه الكبسولات وتعرض هذه الحبوب الصغير اللي الهواء يتحول لونها إلى اللون الأسود ونحصل على الحبة السوداء.

علاج الربو حيث من الممكن غليها في الماء وشربها كمشروب أعشاب أو تناول كبسولات زيت حبة البركة فأثبتت الأبحاث والدراسات على التحسن الكبير جدا في حالات الربو بعد تناول كبسولات زيت حبة البركة.

يقلل زيت حبة البركة من خطر الإصابة بالسمنة ويفتت الدهون الثلاثية و دهون محيط الخصر وأيضا يقلل مستوى الكوليسترول في الدم، كما تعمل على تحسين الأيض، وتقليل مستوى الجلو كوز وذلك بإتباع نظام غذائي يتضمن حبة البركة وزيت حبة البركة لمدة ثمانية أسابيع.

تحسين مظهر الشعر وأيضا تحفيزه على النمو وتعزيز جمال الشعر ولمعانه حيث يحتوي على أحماض أوميجا 6 و3 والدهنية بالإضافة إلى فيتامين A والنحاس وفيتامين C والبروتينات النباتية والفسفور والزنك والحديد.

أثبتت حبة البركة فاعليتها في وقف نمو الخلايا السرطانية والحد من انتشارها في الجسم.

تعمل على تخفيف الآلام فهي تعمل كمسكن طبيعي كالأسبيرين.

بالإضافة إلى أن استخدمها في الأكلات اليومية لنا يعالج الحموضة وحرقان المرئي ويريح المعدة وتسهل عملية الهضم وتترك شعور بالراحة.

يمكن استخدام زيت حبة البركة مع العسل الأبيض والليمون كخليط يوضع على البشرة لمدة 20 دقية للحصول على بشرة نقية جذابة خالية من البثور كما تعمل على التنظيف العميق للبشرة وتغذيتها.

الفوائد المتعددة لحبة البركة