ماسكات طبيعية فعالة لتفتيح البشرة من أول مرة استعمال

ترغب كل فتاة وامرأة في الحصول على بشرة خالية من العيوب خاصة في فصل الشتاء عند تعرضهن لأشعة الشمس مما يتسبب في ظهور البرونز، ويمكنك الحصول عليها باتباع بعض الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعطي نتائج رائعة، سنشرح لك في السطور القادمة من موقع ثقفني اليوم كيفية تنقية بشرتك لأول مرة والحصول على بشرة صافية وناعمة وخالية من الشوائب.

قناع العسل الأبيض واللبن

أنواع اللبن أو العسل له فوائد مميزة للبشرة من حيث الترطيب ومقاومة البكتيريا والتنقية وتبييض الجلد البشرة فهذا أحد الأقنعة الطبيعية التي تعطي نتيجة جيدة فورية للبشرة.

نخلط ربع كوب من الحليب مع ملعقتين كبيرتين من العسل وضعيه علي الوجه.

نظفي وجهك وجففيه قبل وضع القناع والذي يجب تركه لمدة نصف ساعة.

ضعي القناع مرتين في الأسبوع بعد شطف وجهك بالماء البارد.

قناع الزبادي والموز

الزبادي هو أحد المكونات التي تساعد على إنارة البشرة بشكل مثالي بينما يغذيها الموز ويرطبها.

أخرج موزة ثم رطبها بملعقة كبيرة من الزبادي مع الحفاظ عليها سليمة.

يوضع القناع على بشرة نظيفة ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ.

قناع ماء الأرز

فوائد ماء الأرز عديدة للشعر والجسم يستخدم نفس الماء الذي استخدمته لغسل الحبوب الماء المستخدم لشطف الأرز يغلق المسام يحتوي الأرز أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات التي يمكن أن تساعدك على التخلص من البقع وتغير لون الجلد وحب الشباب من ناحية أخر يمكن تحميص حبات الأرز لصنع دقيق الأرز وهو مثالي لتعزيز نكهة وصفات الأقنعة الأساسية.

قناع البابونج

املأ قدرًا نصف مملوء بالماء المغلي وأضف كيسًا من شاي البابونج اتركيه ليبرد قبل إضافة ملعقة من الشوفان لعمل أفضل ماسك طبيعي لتبييض البشرة.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد وتكرار العملية مرة واحدة في الأسبوع.

قناع الزبادي والكركم

يساعد قناع الزبادي والكركم على تبييض البشرة ومنع تراكم الدهون على الوجه ويمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم والمتسق في علاج ندبات الصيد والحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها والحماية من ظهور خطوط البشرة.