ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط.. ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

‏الباذنجان المقلي من أهم الاصناف التي يتم استخدامها على السفرة المصرية في وقت الفطور ‏وذلك لأن له مذاق لذيذ مختلف ويحب العديد من الناس تناوله بالقرب من طبق الفلافل وبعض المكونات الأخرى على وجبة الإفطار وهناك عدة الطرق يمكن من خلالها صناعة الباذنجان المقلي ولكن من الأضرار التي سببها الباذنجان المقلي انه ‏يحتوي على كمية كبيرة من الزيت اثناء القلي ‏لذلك يسبب العديد من الأضرار ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد الباذنجان المقلي دون أن يحتاج إلى الزيوت وسنتحدث عن مكونات هذه الطريقة بالتفصيل.

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مكونات إعداد الباذنجان المقرمش بدون زيوت

هناك بعض المكونات التي تساعدنا على إعداد الباذنجان المقرمش دون أن يحتاج إلى كمية كبيرة من الزيوت في نفس الوقت يكون طعمه لذيذ ‏ورائع ولا يسبب أي أضرار جانبية بسبب كمية الزيت الكبيرة و المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الباذنجان المقلي دون زيوت هي:

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ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البصل بودرة .

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

أربع حبات كبيرة من الباذنجان.

طريقة قلي الباذنجان المقرمش دون زيوت

من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال يها قلي الباذنجان المقلي دون زيوت وهذه الطريقة هي:

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