أسرار التجار.. تخزين البطاطس من السنه للسنه بدون ما تسود أو طعمها يتغير

البطاطس من المكونات التي لا يستطيع أي منزل الاستغناء عنه وذلك لأنها مهمه ويتم استخدامها في العديد من الوصفات والطبخات ويتم اعدادها باكثر من طريقة ‏مثل طبق البطاطس المسلوق وطبق البطاطس المقلية وطبق البطاطس المشوية والبطاطس المحشي ويمكن استخدامها في عدة أصناف أخرى لذلك لابد أن تكون البطاطس متوفرة في المنزل طول الوقت هناك بعض الأوقات التي تكون البطاطس فيها قليلة في السوق أو يرتفع سعر البطاطس لذلك لابد للام أن يكون لديها بديل سريع، وذلك من خلال ‏تخزين كميات كبيرة من البطاطس حتى يتم تناولها وإعدادها عندما ‏يكون هناك مشكلة في توفير البطاطس وحتى نستطيع تخزين البطاطس بطريقة صحيحة لابد من اتباع بعض التعليمات من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس في المنزل لفترة طويلة وسنتحدث أيضا عن بعض النصائح التي تساعد على تخزين البطاطس بطريقة سريعة.

‏طريقة تخزين البطاطس من السنة إلي السنة

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عندما نرغب في تخزين البطاطس لفترة طويلة ومن خلال ‏هذه الفقرة سنتحدث عن هذه الخطوات وهذه الخطوات هي:

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أولا نحضر البطاطس التي نرغب في تخزينها ويجب أن تكون هذه البطاطس صالحة للاستخدام ولا توجد فيها أي مشاكل أو عفن.

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‏ إذا كانت هناك بعض البراعم الموجودة على البطاطس نقوم بإزالة جميع البراعم أولا.

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‏ متأكد من أن البطاطس جافة تماما ولم تصل لها أي رطوبة ويمكن أن يقوم بمحاوله تجفيفها باستخدام المناديل الخاصة بالمطبخ.

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‏ بعد ذلك نختار مكان مناسب لتخزين البطاطس من المهم أن يكون هذا المكان في درجة حرارة متوسطة وتصل إليه التهوية المناسبة.

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‏ يمكن أن نترك البطاطس في هذا المكان لفترة طويلة ولكن يجب التأكد من أنها في حالة جيدة كل فترة.

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بعض النصائح اثناء تخزين البطاطس

فيما يلي سنتحدث عن بعض النصائح المهمه التي تفيدنا في طريقة تخزين البطاطس وهذه النصائح هي:

‏يجب الحذر من تخزين البطاطس في مكان قريب من الفواكه لأن هذا يسبب التعفن المبكر لها بسبب أن الفواكه تطلق غاز يسبب التعفن للبطاطس.