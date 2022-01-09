خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية هي من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار، حيث إنها أكلة ذات شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر البطاطس المقلية هي نوع من المقبلات الرئيسية الموجودة على أي سفرة في العالم، حيث أن البطاطس المقلية يتم تناولها أثناء مشاهدة التلفاز وأثناء تناول اللحوم والسندويتشات والأسماك والشوربات، كما أنها غذاء مناسب وصحي للكثير من الناس، وذلك بسبب احتواء البطاطس على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي تفيد جسم الإنسان، ولذلك تسمى البطاطس المقلية والمقرمشة معشوقة الأطفال.

مكونات إعداد البطاطس المقلية

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على البطاطس المقلية، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

نصف كيلو من البطاطس المقطعة.

ربع ملعقة من الملح والتوابل.

زيت للتحمير.

نقوم بوضع البطاطس في زيت التحمير لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

نقوم بإخراج البطاطس على مناديل ورق لامتصاص الزيت.

ثم نقوم برش التوابل والملح فوقها.

خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقرمشة

هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يعتمدها الطهاة العالميين في إعداد البطاطس المقرمشة اللذيذة، حيث يتم عمل ما يلي:

نصف كيلو من البطاطس المقطعة على شكل أصابع طولية.

ماء مغلي.

2 بيض.

كوب لبن.

ملح وفلفل أسمر.

زيت للتحمير.

خلطة الكرسبي المقرمشة أو كورن فليكس مطحون.

إناء به ماء مثلج وقطع من الثلج.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.