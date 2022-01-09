خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية هي من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار، حيث إنها أكلة ذات شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر البطاطس المقلية هي نوع من المقبلات الرئيسية الموجودة على أي سفرة في العالم، حيث أن البطاطس المقلية يتم تناولها أثناء مشاهدة التلفاز وأثناء تناول اللحوم والسندويتشات والأسماك والشوربات، كما أنها غذاء مناسب وصحي للكثير من الناس، وذلك بسبب احتواء البطاطس على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي تفيد جسم الإنسان، ولذلك تسمى البطاطس المقلية والمقرمشة معشوقة الأطفال.مكونات إعداد البطاطس المقلية
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على البطاطس المقلية، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- نصف كيلو من البطاطس المقطعة.
- ربع ملعقة من الملح والتوابل.
- زيت للتحمير.
- نقوم بوضع البطاطس في زيت التحمير لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- نقوم بإخراج البطاطس على مناديل ورق لامتصاص الزيت.
- ثم نقوم برش التوابل والملح فوقها.
هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يعتمدها الطهاة العالميين في إعداد البطاطس المقرمشة اللذيذة، حيث يتم عمل ما يلي:
- نصف كيلو من البطاطس المقطعة على شكل أصابع طولية.
- ماء مغلي.
- 2 بيض.
- كوب لبن.
- ملح وفلفل أسمر.
- زيت للتحمير.
- خلطة الكرسبي المقرمشة أو كورن فليكس مطحون.
- إناء به ماء مثلج وقطع من الثلج.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم بإخراج البطاطس من الماء المغلي إلى الماء المثلج، ونتركها لمدة 5 دقائق.
- في إناء أخر نقوم بإضافة البيض واللبن والدقيق والملح والفلفل الأسمر، ونقلبهم معا حتى نحصل على عجينة سائلة.
- نقوم بإخراج البطاطس من الماء البارد ونقوم بتجفيفها جيدا بالمناديل.
- ثم نقوم بإضافة البطاطس إلى خليط اللبن والبيض، ونقلبهم معا حتى تتغطى أصابع البطاطس بالخليط بالكامل.
- ثم نقوم بإخراج البطاطس من خليط اللبن والبيض إلى خليط الكرسبي.
- ثم نقوم برص البطاطس في صينية، ثم نضعها في الثلاجة للتماسك لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بتحمير البطاطس، ونقوم بإخراجها على مناديل حتى تصبح مقرمشة.
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البطاطس المقلية هي من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار، حيث إنها أكلة ذات شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر البطاطس المقلية هي نوع من المقبلات الرئيسية الموجودة على أي سفرة في العالم، حيث أن البطاطس المقلية يتم تناولها أثناء مشاهدة التلفاز وأثناء تناول اللحوم والسندويتشات والأسماك والشوربات، كما أنها غذاء مناسب وصحي للكثير من الناس، وذلك بسبب احتواء البطاطس على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي تفيد جسم الإنسان، ولذلك تسمى البطاطس المقلية والمقرمشة معشوقة الأطفال.مكونات إعداد البطاطس المقلية
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على البطاطس المقلية، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- نصف كيلو من البطاطس المقطعة.
- ربع ملعقة من الملح والتوابل.
- زيت للتحمير.
- نقوم بوضع البطاطس في زيت التحمير لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- نقوم بإخراج البطاطس على مناديل ورق لامتصاص الزيت.
- ثم نقوم برش التوابل والملح فوقها.
هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يعتمدها الطهاة العالميين في إعداد البطاطس المقرمشة اللذيذة، حيث يتم عمل ما يلي:
- نصف كيلو من البطاطس المقطعة على شكل أصابع طولية.
- ماء مغلي.
- 2 بيض.
- كوب لبن.
- ملح وفلفل أسمر.
- زيت للتحمير.
- خلطة الكرسبي المقرمشة أو كورن فليكس مطحون.
- إناء به ماء مثلج وقطع من الثلج.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم بإخراج البطاطس من الماء المغلي إلى الماء المثلج، ونتركها لمدة 5 دقائق.
- في إناء أخر نقوم بإضافة البيض واللبن والدقيق والملح والفلفل الأسمر، ونقلبهم معا حتى نحصل على عجينة سائلة.
- نقوم بإخراج البطاطس من الماء البارد ونقوم بتجفيفها جيدا بالمناديل.
- ثم نقوم بإضافة البطاطس إلى خليط اللبن والبيض، ونقلبهم معا حتى تتغطى أصابع البطاطس بالخليط بالكامل.
- ثم نقوم بإخراج البطاطس من خليط اللبن والبيض إلى خليط الكرسبي.
- ثم نقوم برص البطاطس في صينية، ثم نضعها في الثلاجة للتماسك لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بتحمير البطاطس، ونقوم بإخراجها على مناديل حتى تصبح مقرمشة.