معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للمناطق الحساسة

‏دائما تحتار الفتاة في اختيار الطريقة التي تناسبها لازالة الشعر رغما وجود العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد على إزالة الشعر الزائد في الجسم مثل الطرق الشمعية وطريقة الليزر ‏والشفرات والعديد من الطرق الأخرى ‏ورغم أنه جميع هذه طرق فعاله و تعمل على إزالة الشعر من البشرة بشكل جيد إلا أنه كل طريقة تحتوي على عيب لا يحتمل ‏يجعلها غير مناسبة للاستخدام فهناك طريقة يكون من الصعب استخدامها لأنها قوية على الجلد وطريقة أخرى تؤدي إلى زيادة الشعر في المرة القادمة وطريقة تسبب الم شديد في ذلك سنتحدث خلال مقالنا هذا عن احد الطرق المختلفة ‏التي نستخدمها للتخلص من الشعر الزائد وهي طريقة ازالة الشعر بواسطة الفازلين.

‏مكونات طريقة ازالة الشعر بواسطة الفازلين

الفازلين ‏يعمل على ترطيب الجسم بشكل عميق ‏كما انه يساعد على التخلص من الجفاف والاسمرار الذي تتعرض له البشرة ‏لذلك هو آمن تماما ولا يسبب أي آثار جانبية ومن خلال هذه الفقرة سنذكر جميع المكونات المهمة لإعداد خلطة ازالة الشعر بالفازلين وهذه المكونات هي:

‏

ثلاث ملاعق كبيرة لبن سائل.

‏

‏ ملعقة من زيت الزيتون.

‏

‏ ملعقة من الدقيق يمكن استخدام دقيق الحمص

او دقيق متعدد الاستخدامات.

‏

‏ ملعقة من الكركم.

‏

‏ ملعقة من الفازلين.

طريقة إزالة الشعر بواسطة الفازلين

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نستخدمها أثناء إعداد الفازلين لإزالة الشعر وهذه الخطوات هي:

‏