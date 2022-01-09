طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة بأسرار محلات الطورش

أفضل الوصفات لعمل لمخللات تحتاج لمكونات معظمها من الخضراوات والثمار والتوابل المنكهة، ونعرض من خلال الآتي الوصفة الأكثر شيوعا من المخللات وهي الباذنجان المخلل حيث يعد واحد من أنواع المخللات المتميزة والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها كوصفة مميزة للباذنجان من اليسير أن يتم عملها من قبل ربات البيوت بأكثر من طريقة وإليكم عبر الآتي أهم المقادير الأساسية والتي تساعد في عمل أفضل وصفات الباذنجان المخلل ومكونات تحضيره المثالية.

طريقة إعداد الباذنجان المخلل

من الممكن أن نقوم بعمل الباذنجان المخلل بطريقة سهلة تيسر على ربات البيوت عمله وتناوله بشكل سريع وتقديمه مع بعض الوجبات إذا ما تم الاعتماد في تحضيره على تلك الوصفة المتميزة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص الوصفة وكيفية الحصول عليها وتحضيرها مع توضيح مكونات أفضل وصفة مثالية وبطعم ومذاق مميز لحشوة باذنجان مخلل محضر أفضل من الذي نقوم بشرائه من المحلات، وبالنسبة لمكونات عمل الوصفة فتكون على هذا النحو الآتي:

مكونات إعداد الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل من الممكن تحضيره وإعداده إذا ما قمنا بتوفير تلك المكونات القادمة:

كيلو من الباذنجان الصغير الحجم.

فلفل أخضر.

فلفل حار.

ثوم مفروم.

ملعقة من الزيت.

ملح طعام.

ماء بكمية مناسبة.

القليل من الشطة.

ربع كوب خل.

ملعقة من عصير الليمون.

بالإمكان القيام بالتحضير لتلك الوصفة المميزة من خلال استعمال قدر به ماء مغلي ونسلق الباذنجان بعد تنظيفه خمس دقائق.

تصفية الباذنجان تماما من الماء.

بعد تجهيز الباذنجان نقوم بعمل خلطة الحشوة التي يتم حشو الباذنجان المخلل بها، ومن الممكن أن يتم الخلط بالكبة الكهربية أو محضرة الطعام للفلفل الأخضر مع الفلفل الحار مع القليل من الثوم والملح ومن ثم يسهل بعد ذلك استعمالها.

نحضر حاوية ملائمة ونضع فيها الباذنجان الذي يتم حشوه وتجهيزه ويوضع بنظام في داخل الحاوية مع إضافة القليل من الماء مع الملح والخل والليمون بوعاء آخر مع الخلط الجيد لهم ومن ثم يسهل بعد ذلك إضافة محلول التخليل للباذنجان وإحكام غلق الحاوية.

خطوات تحضير الباذنجان المخلل