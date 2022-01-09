اوعي تشتري السمن البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة بلدي بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة 100%

تمد كل سيدة في مطبخها، على مكونة دهنية مختلفة مثل الزيوت الصناعية والزبدة بأنواعها، وأيضا السمنة والتي يوجد منها الكثير من الأنواع الصناعية الغير صحية، حيث أن السمنة الفلاحي أو البلدي مرتفعة السعر ، ولهذا تلجأ بعض السيدات لعمل السمنة البلدي في المنزل، من خلال الإمكانيات المتاحة لديها، حيث أن السمنة تدخل في كثير من أنواع الطبخ، وأيضا في مكونات بعض الحلويات مثل كحك العيد والكنافة، ومن أحد الطرق التي تستخدمها ربة المنزل، هي أن تقوم بجمع القشطة في كل مرة تستخدم فيها اللبن، ولكن تلك الطريقة تأخذ وقت طويلا جدا، أكثر من الطريقة التي سوف نشرحها اليوم.المكونات والأدوات المطلوبة
تحتاج عزيزتي في طريقة عمل السمنة البلدي من كوب حليب، إلى بعض المكونات البسيطة، والتي لن يخلو مطبخك منها:
- مقدار كوب من الحليب ويفضل النوع الجاموسي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.
- معلقة من اللبن الرايب.
- وعاء يتحمل درجة الحرارة المرتفعة.
- جهاز للخفق.
- مصفاة ضيقة او قطعة شاش كبيرة.
في البداية يجب عليكي عزيزتي الغالية أن تقومي باتباع الخطوات التالية، والتأكد منها حتى تحصلي على مكون مفيد جدا لكي ولأسرتك، وأليك أقدم بعض تلك الخطوات:
- يتم وضع الحليب في إناء ويرفع على النار، وننتظر حتى تمام الغليان، وذلك حتى تتأكد من خلوه من أي ميكروبات، وبعد ذلك يتم أفراغ الحليب في وعاء آخر، ويترك حتى تصل درجة الخمسين درجة، وهنا يمكنك إضافة معلقة اللبن الرائب إلى الحليب، وبعد التقليب قومي بغلق الوعاء جيدا، ويترك لمدة ثماني ساعات، و يجب أن تحيطي الوعاء بقطعة من القماش حتى لا يفقد الحرارة بسرعة وتتم العملية بنجاح.
- بعد التأكد من تخثر اللبن، يتم إدخاله إلى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك نقوم بوضعه في جهاز الخفة المتاح لديكي، و حينما تبدأ الزبدة في الظهور والتجمع، نسكب الخليط في المصفاة، ويترج بالبراد لمدة ساعتين.
- وبعد الساعتين يتم عصر الزبدة يدويا، حتى تتخلصي من الماء الزائد به، ونضعه في وعاء على النار ويتم التقليب حتى تحصلين على مادة زيتية.
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تمد كل سيدة في مطبخها، على مكونة دهنية مختلفة مثل الزيوت الصناعية والزبدة بأنواعها، وأيضا السمنة والتي يوجد منها الكثير من الأنواع الصناعية الغير صحية، حيث أن السمنة الفلاحي أو البلدي مرتفعة السعر ، ولهذا تلجأ بعض السيدات لعمل السمنة البلدي في المنزل، من خلال الإمكانيات المتاحة لديها، حيث أن السمنة تدخل في كثير من أنواع الطبخ، وأيضا في مكونات بعض الحلويات مثل كحك العيد والكنافة، ومن أحد الطرق التي تستخدمها ربة المنزل، هي أن تقوم بجمع القشطة في كل مرة تستخدم فيها اللبن، ولكن تلك الطريقة تأخذ وقت طويلا جدا، أكثر من الطريقة التي سوف نشرحها اليوم.المكونات والأدوات المطلوبة
تحتاج عزيزتي في طريقة عمل السمنة البلدي من كوب حليب، إلى بعض المكونات البسيطة، والتي لن يخلو مطبخك منها:
- مقدار كوب من الحليب ويفضل النوع الجاموسي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.
- معلقة من اللبن الرايب.
- وعاء يتحمل درجة الحرارة المرتفعة.
- جهاز للخفق.
- مصفاة ضيقة او قطعة شاش كبيرة.
في البداية يجب عليكي عزيزتي الغالية أن تقومي باتباع الخطوات التالية، والتأكد منها حتى تحصلي على مكون مفيد جدا لكي ولأسرتك، وأليك أقدم بعض تلك الخطوات:
- يتم وضع الحليب في إناء ويرفع على النار، وننتظر حتى تمام الغليان، وذلك حتى تتأكد من خلوه من أي ميكروبات، وبعد ذلك يتم أفراغ الحليب في وعاء آخر، ويترك حتى تصل درجة الخمسين درجة، وهنا يمكنك إضافة معلقة اللبن الرائب إلى الحليب، وبعد التقليب قومي بغلق الوعاء جيدا، ويترك لمدة ثماني ساعات، و يجب أن تحيطي الوعاء بقطعة من القماش حتى لا يفقد الحرارة بسرعة وتتم العملية بنجاح.
- بعد التأكد من تخثر اللبن، يتم إدخاله إلى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك نقوم بوضعه في جهاز الخفة المتاح لديكي، و حينما تبدأ الزبدة في الظهور والتجمع، نسكب الخليط في المصفاة، ويترج بالبراد لمدة ساعتين.
- وبعد الساعتين يتم عصر الزبدة يدويا، حتى تتخلصي من الماء الزائد به، ونضعه في وعاء على النار ويتم التقليب حتى تحصلين على مادة زيتية.