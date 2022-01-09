اوعي تشتري السمن البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة بلدي بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة 100%

تمد كل سيدة في مطبخها، على مكونة دهنية مختلفة مثل الزيوت الصناعية والزبدة بأنواعها، وأيضا السمنة والتي يوجد منها الكثير من الأنواع الصناعية الغير صحية، حيث أن السمنة الفلاحي أو البلدي مرتفعة السعر ، ولهذا تلجأ بعض السيدات لعمل السمنة البلدي في المنزل، من خلال الإمكانيات المتاحة لديها، حيث أن السمنة تدخل في كثير من أنواع الطبخ، وأيضا في مكونات بعض الحلويات مثل كحك العيد والكنافة، ومن أحد الطرق التي تستخدمها ربة المنزل، هي أن تقوم بجمع القشطة في كل مرة تستخدم فيها اللبن، ولكن تلك الطريقة تأخذ وقت طويلا جدا، أكثر من الطريقة التي سوف نشرحها اليوم.

المكونات والأدوات المطلوبة

تحتاج عزيزتي في طريقة عمل السمنة البلدي من كوب حليب، إلى بعض المكونات البسيطة، والتي لن يخلو مطبخك منها:

مقدار كوب من الحليب ويفضل النوع الجاموسي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

معلقة من اللبن الرايب.

وعاء يتحمل درجة الحرارة المرتفعة.

جهاز للخفق.

مصفاة ضيقة او قطعة شاش كبيرة.

خطوات عمل السمنة البلدي:

في البداية يجب عليكي عزيزتي الغالية أن تقومي باتباع الخطوات التالية، والتأكد منها حتى تحصلي على مكون مفيد جدا لكي ولأسرتك، وأليك أقدم بعض تلك الخطوات: