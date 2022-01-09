أقوى مشروبات لتقوية المناعمة ومهاجمة أخطر الفيروسات بكل سهولة بدون أدوية

تقوية المناعة والتركيز على الصحة الجيدة من أهم ما نسعى إليه في الأيام الحالية للحد من انتشار البرد والانفلوانزا، وقد أكدت وزارة الصحة على تناول الأطعمة والمشروبات الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين c وفيتامين ج لتعزيز المناعة وخلايا أجسادنا على مهاجمة الفيروسات خاصة لأطفالنا في فصل الشتاء لمساعدتهم على قضاء عامهم الدراسي بصحة جيدة، وللكبار لممارسة النشاطات والأعمال اليومية بصحة جيد.

أهم المشروبات لتقوية المناعة عصير البرتقال

تناول عصير البرتقال مع وجبة الإفطار أو بين الوجبات يمدنا بالكثير من العناصر الغذائية كما يحافظ على جمال البشرة والنضارة وأيضا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويمد الجسم بالقدر الكافي من فيتامين ج الذي يساعد أجسادنا على امتصاص الحديد.

اليانسون

من المتعارف عليه انه من أهم المشروبات في نزلات البرد وقد احتل مكانا علاجيا هاما في الطب القديم وذلك لقدرته على تعزيز صحة الجهاز التنفسي ومطهر عام وأيضا تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أن بذور اليانسون غنية بالحديد كما أنه يتميز بالرائحة والنكهة الذكية.

التفاح بالقرفة

من المشروبات المفضلة في الشتاء للتدفئة وتعزيز المناعة أيضا فمن المعروف عن التفاح انه يدعم تقوية المناعة و يحافظ على صحة العظام وصحة القلب ويخفض نسبة الإصابة بالجلطات، والقرفة أيضا غنية بمضادات الأكسدة وتعمل على تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا والفطريات.

الحليب بالكركم

يعد الحليب مصدر أساسي لنا ولأطفالنا لتقوية الجهاز المناعي والحد من هشاشة العظام لاحتوائه على فيتامين د وأيضا يحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور والكالسيوم، والكركم يطرد السموم ويغذي البروتين الموجود في الدماغ والحبل الشوكي ومضاد قوي جدا للالتهابات، فتناول الحليب والكركم صباحا يمدنا بالوسائل اللازمة ويمدنا بالبروتين كمان يساعد على الحد من مشكلات الأنيميا، وتناول الحليب للكبار والصغار ليلا أو قبل النوم يعمل الاسترخاء والنوم بشكل أفضل حيث يعتبر النوم الكافي والحصول على الراحة أيضا من أهم عوامل تقوية الجهاز المناعي.

الزنجبيل والليمون

تناولهم معا يجعله من أقوى المشروبات لتقوية المناعة ومعالجة مشاكل الجهاز الهضمي ويعمل على تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية وتحسين صحة الرئتين.