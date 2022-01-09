القرص الفلاحي بالطريقة الأصلية هشه وطرية بطعم وريحة زمان بمقادير اقتصادية

المخبوزات من نوع القرص الطرية من اليسير تحضيرها في البيت من خلال خطوات بسيطة وهذا ما يتم سريعا بمجرد توفر المقادير الأساسية لعمل وصفة القرص المتميزة، ومن الممكن أن تتوفر المقادير بسهولة حيث أنه بأقل تكلفة من الممكن أن نقوم بالتحضير لعجينة القرص الطرية المتميزة والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها في البيت بأقل مكونات وتكون بطعم مميز إذا ما اعتمدنا على مكون دهني طبيعي بطعم مميز، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نعرض أهم المكونات مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير للمخبوزات المميزة وهي القرص الطرية الفلاحي بالوصفة الأصلية.

طريقة عمل القرص الطرية

أفضل الوصفات المطلوبة من المخبوزات وهي الشائعة والأكثر طلب من قبل الكثيرين، حيث تعتبر وصفة القرص الفلاحي الطرية أكثر ما ترغب ربة المنزل في تحضيره بالمنزل لكونها من الوصفات التي من الممكن أن تقدم كوجبة مستقلة على الإفطار أو على العشاء وتوفر لربة المنزل في الوقت والجعد وتقدم مع مشروبات دافئة كالشاي أو الحليب، ومن الممكن إتمام تحضير الوصفة من القرص الطرية الهشة من خلال استعمال المكونات التالية:

مكونات عمل القرص الطرية

من اليسير تحضيرها بالاعتماد على استعمال المكونات التالية:

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية أو البيرة.

ملعقة من السكر.

كوب حليب فاتر.

كوبان من الماء.

كوب زبادي.

كوب سمن بلدي.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من البيكينج باودر.

الخطوات بسيطة ومن السهل أن تتم بتوفر المقدار السابق.

عمل اختبار الخميرة.

بعد التأكد من تمام المزج ما بين مختلف المكونات وتقليبها مع بعضها البعض يتم العجن الجيد مدة حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك لا بد وأن تتخمر العجينة وهذا ما يكون قبل التشكيل لها.

بعد التخمر يتم التشكيل في صورة وحدات تكون مستديرة الشكل ويتم رصها بالصاج بالمقاس المناسب.

تترك القرص لكي تستعيد الهواء وتتخمر مرة أخرى.

يتم خبز القرص بعد ذلك بفرن درجة حرارته من مائتين لمائتين وعشرين درجة للتسوية التامة للقرص وبعدها تصبح جاهزة.

خطوات تحضير القرص الطرية