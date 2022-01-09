لن تتتخيلي جمال شفايفك.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ساحرة بمكونات طبيعية 100%

منطقة الشفاة تحتاج إلى ترطيب عميق طوال اليوم سوى في فترة الشتاء وفي فترة الصيف وهذا يلزم استخدام مرطبات قوية دائما ولكن عند استخدام مستحضرات التجميل على شفاه وباقي مكان الوجه فإن هذا يسبب جفاف بشكل اكبر فكيف يمكن أن نحصل على شكل مميز وجذاب في نفس الوقت لانه سبب أي أضرار للشفاة أو البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد مرتب قوي للبشرة يحتوي على لون جميل يجعل البشرة رطبه وفي نفس الوقت عليها روج ملون وذلك باستخدام النشا لذلك في هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد روج طبيعي ثابت باستخدام النشا.
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد روج باستخدام النشا في المنزل وهذا يعتمد بشكل كبير على احد الزيوت او الدهون الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشفاة بشكل الفائق وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات وهذه المكونات هي:
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة زبدة الشيا.
- ملعقة زيت اللوز الحلو.
- ملعقة زبدة المانجو.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة زبدة الأفوكادو.
- لون طبيعي يمكن أن نستخدم الكاكو أو أحد ألوان ظل العيون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تستطيع إعداد الوجه وهذه الخطوات هي
- أولا نحضر علبة الروج قديمة نغسل العلبة جيدا ونتخلص من آثار الروج القديم.
- بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع في زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون ونشا وزيت جوز الهند.
- نعمل على تحريك هذه المكونات معا حتى تمتزج وتصبح لها خليط سميك.
- نضيف اللون المميز الذي نرغب به إلى الخليط
ندى هذا الخليط داخل العلبة البلاستيك الفارغة التي قمنا بإحضارها في الخطوة الأولى.
- نضع المكونات داخل العلبة ونترك في الثلاجة لبعض الوقت حتى تتمسك وتاخذ شكل العلبة المناسب.
- يمكن استخدام هذا الخليط يوميا على الشفة فهو يعمل على ترتيب الشفاه يعطيها لون مميز ويرطبها.
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منطقة الشفاة تحتاج إلى ترطيب عميق طوال اليوم سوى في فترة الشتاء وفي فترة الصيف وهذا يلزم استخدام مرطبات قوية دائما ولكن عند استخدام مستحضرات التجميل على شفاه وباقي مكان الوجه فإن هذا يسبب جفاف بشكل اكبر فكيف يمكن أن نحصل على شكل مميز وجذاب في نفس الوقت لانه سبب أي أضرار للشفاة أو البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد مرتب قوي للبشرة يحتوي على لون جميل يجعل البشرة رطبه وفي نفس الوقت عليها روج ملون وذلك باستخدام النشا لذلك في هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد روج طبيعي ثابت باستخدام النشا.
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد روج باستخدام النشا في المنزل وهذا يعتمد بشكل كبير على احد الزيوت او الدهون الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشفاة بشكل الفائق وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات وهذه المكونات هي:
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة زبدة الشيا.
- ملعقة زيت اللوز الحلو.
- ملعقة زبدة المانجو.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة زبدة الأفوكادو.
- لون طبيعي يمكن أن نستخدم الكاكو أو أحد ألوان ظل العيون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تستطيع إعداد الوجه وهذه الخطوات هي
- أولا نحضر علبة الروج قديمة نغسل العلبة جيدا ونتخلص من آثار الروج القديم.
- بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع في زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون ونشا وزيت جوز الهند.
- نعمل على تحريك هذه المكونات معا حتى تمتزج وتصبح لها خليط سميك.
- نضيف اللون المميز الذي نرغب به إلى الخليط
ندى هذا الخليط داخل العلبة البلاستيك الفارغة التي قمنا بإحضارها في الخطوة الأولى.
- نضع المكونات داخل العلبة ونترك في الثلاجة لبعض الوقت حتى تتمسك وتاخذ شكل العلبة المناسب.
- يمكن استخدام هذا الخليط يوميا على الشفة فهو يعمل على ترتيب الشفاه يعطيها لون مميز ويرطبها.